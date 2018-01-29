Карпин: «На сегодня у «Ростова» вполне боеспособный состав»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что на сегодняшний день он смог подобрать боеспособный коллектив. Специалист отметил, что не стоит загадывать вперед на счет будущих приобретений клуба, которые все еще могут произойти.

Напомним, что Карпин возглавил «Ростов» 19 декабря. После 20-ти туров команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ с 25-ю очками.

– В приглашении Гулиева из «Анжи» сыграло решающую роль то, что вы знали его еще по «Спартаку»?

– Он действительно выступал за спартаковский дубль. Но в данном случае это не имело особого значения. Просто хотим дать молодому парню проявить себя в новой команде и надеемся, что он не обманет ожиданий.

– Почему в контрольных матчах с румынскими клубами «Политехника» и «Вииторул» не играл Сигурдссон?

– Он прибыл к нам только к концу сбора. А его соотечественники Ингасон и нападающий Сигурдарсон на поле выходили.

– Какова судьба защитника Плиева из «Волгаря», которого вы просматривали в Турции?

– Он едет с нами на второй сбор.

– Еще пополнение ожидаете?

– Никогда не говори никогда. Но на сегодня у нас вполне боеспособный состав.