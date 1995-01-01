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    Защитник «Ростова» Плиев близок к уходу в аренду

    Центральный защитник «Ростова» Константин Плиев, скорее всего, продолжит карьеру в другой команде.

    По информации «Чемпионата», донской клуб рассматривает вариант с арендой 23-летнего футболиста, чтобы тот имел регулярную игровую практику.

    • Плиев выступает за «Ростов» с февраля 2018 года.
    • С тех пор игрок провел шесть матчей.
    • Сдавался в аренду «Балтике» и «Рубину».

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    Источник: «Чемпионат»

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