Защитник «Ростова» Плиев близок к уходу в аренду

Центральный защитник «Ростова» Константин Плиев, скорее всего, продолжит карьеру в другой команде.
По информации «Чемпионата», донской клуб рассматривает вариант с арендой 23-летнего футболиста, чтобы тот имел регулярную игровую практику.
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Центральный защитник «Ростова» Константин Плиев, скорее всего, продолжит карьеру в другой команде.
По информации «Чемпионата», донской клуб рассматривает вариант с арендой 23-летнего футболиста, чтобы тот имел регулярную игровую практику.