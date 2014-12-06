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    Александр Грицай - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Грицай
    Команда Заря
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 сентября 1977 (45 лет)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 16 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.05.2015 1' -90' Заря (Луганск) 1:1 Ворскла (Полтава)
    24.05.2015 Был в запасе Металлург (Запорожье) 0:1 Заря (Луганск)
    16.05.2015 Был в запасе Заря (Луганск) 1:1 Карпаты (Львов)
    10.05.2015 Был в запасе Днепр (Днепр) 0:2 Заря (Луганск)
    18.04.2015 1' -67' Заря (Луганск) 1:4 Шахтер (Донецк)
    05.04.2015 Был в запасе Волынь (Луцк) 1:2 Заря (Луганск)
    15.03.2015 1' -54' Заря (Луганск) 1:0 Черноморец (Одесса)
    07.03.2015 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 2:1 Заря (Луганск)
    28.02.2015 1' -57' Заря (Луганск) 5:1 Олимпик (Донецк)
    06.12.2014 1' -77' Заря (Луганск) 2:1 Днепр (Днепр)
    38'
    30.11.2014 1' -90' Металлист (Харьков) 4:2 Заря (Луганск)
    23.11.2014 1' -90' Ворскла (Полтава) 2:0 Заря (Луганск)
    80'
    08.11.2014 1' -68' Заря (Луганск) 3:0 Металлург (Запорожье)
    40'
    02.11.2014 68' -90' Карпаты (Львов) 1:2 Заря (Луганск)
    19.10.2014 1' -63' Металлург (Донецк) 0:0 Заря (Луганск)
    04.10.2014 Был в запасе Заря (Луганск) 2:1 Говерла (Ужгород)
    21.09.2014 Был в запасе Шахтер (Донецк) 0:1 Заря (Луганск)
    13.09.2014 1' -68' Заря (Луганск) 2:2 Динамо (Киев)
    31.08.2014 1' -64' Заря (Луганск) 1:2 Волынь (Луцк)
    16.08.2014 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Заря (Луганск)
    11.08.2014 1' -90' Заря (Луганск) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    03.08.2014 46' -90' Олимпик (Донецк) 1:0 Заря (Луганск)
    27.07.2014 1' -58' Заря (Луганск) 1:2 Металлист (Харьков)
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