Александр Грицай - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Грицай
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1977 (45 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Имя
|Александр
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Грицай
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1977 (45 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|16
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.05.2015
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|24.05.2015
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Заря (Луганск)
|16.05.2015
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|0:2
|Заря (Луганск)
|18.04.2015
|1' -67'
|Заря (Луганск)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|05.04.2015
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|1:2
|Заря (Луганск)
|15.03.2015
|1' -54'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|07.03.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Заря (Луганск)
|28.02.2015
|1' -57'
|Заря (Луганск)
|5:1
|Олимпик (Донецк)
|06.12.2014
|1' -77'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Днепр (Днепр)
|38'
|30.11.2014
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|4:2
|Заря (Луганск)
|23.11.2014
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Заря (Луганск)
|80'
|08.11.2014
|1' -68'
|Заря (Луганск)
|3:0
|Металлург (Запорожье)
|40'
|02.11.2014
|68' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:2
|Заря (Луганск)
|19.10.2014
|1' -63'
|Металлург (Донецк)
|0:0
|Заря (Луганск)
|04.10.2014
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|21.09.2014
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|0:1
|Заря (Луганск)
|13.09.2014
|1' -68'
|Заря (Луганск)
|2:2
|Динамо (Киев)
|31.08.2014
|1' -64'
|Заря (Луганск)
|1:2
|Волынь (Луцк)
|16.08.2014
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Заря (Луганск)
|11.08.2014
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|03.08.2014
|46' -90'
|Олимпик (Донецк)
|1:0
|Заря (Луганск)
|27.07.2014
|1' -58'
|Заря (Луганск)
|1:2
|Металлист (Харьков)