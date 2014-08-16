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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Заря
Черноморец - Заря: обзор матча 16 августа 2014
Черноморец
16.08.2014, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Заря
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Заря
88'
Желтая карточка
Р. Малиновский
Замена
А. Диденко
️️️️
В. Балашов
82'
74'
Замена
П. Сегбефиа
️️️️
М. Малышев
Замена
С. Назаренко
️️️️
В. Аржанов
68'
56'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Д. Хомченовский
Замена
А. Шиндер
️️️️
Р. Фомин
55'
27'
Желтая карточка
М. Малышев
24'
Замена
М. Пыско
️️️️
В. Вернидуб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Антон Шиндер
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
3
Михаил Пыско
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
3-5-1-1
22
Безотосный
3
Сиваков
4
Тейку
22
Зубейко
24
Гречишкин
19
Гай
17
Аржанов
8
Ковальчук
33
Слинкин
27
Балашов
19
Фомин
4-1-3-1-1
30
Шевченко
20
Караваев
29
Белый
15
Вернидуб
12
Игнатьевич
17
Малышев
22
Любенович
35
Грицай
6
Каменюка
10
Хомченовский
28
Будковский
17
Аржанов
9
Назаренко
9
Назаренко
17
Аржанов
19
Фомин
7
Шиндер
7
Шиндер
19
Фомин
27
Балашов
9
Диденко
9
Диденко
27
Балашов
15
Вернидуб
3
Пыско
3
Пыско
15
Вернидуб
10
Хомченовский
17
Малиновский
17
Малиновский
10
Хомченовский
17
Малышев
9
Сегбефиа
9
Сегбефиа
17
Малышев
Остались в запасе
Черноморец
Заря
22
Владислав Кабаев
АП
44
Евгений Паст
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Кршеван Сантини
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
22
Владислав Кабаев
АП
44
Евгений Паст
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кршеван Сантини
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Черноморец - Заря
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Черноморец
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