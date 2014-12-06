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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Днепр
Заря - Днепр: обзор матча 06 декабря 2014
Заря
06.12.2014, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Днепр
51'
Ф. Будковский
87'
П. Сегбефиа
90'
Е. Коноплянка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Днепр
90'
ГОЛ! 2:1!
Е. Коноплянка
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Р. Малиновский
87'
ГОЛ! 2:0!
П. Сегбефиа
87'
82'
Замена
Б. Гама
️️️️
С. Кравченко
81'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Н. Калинич
Желтая карточка
В. Вернидуб
77'
Замена
М. Белый
️️️️
А. Грицай
77'
68'
Желтая карточка
Н. Калинич
Замена
А. Караваев
️️️️
И. Петряк
66'
Желтая карточка
П. Сегбефиа
62'
62'
Замена
Матеус
️️️️
А. Федецкий
ГОЛ! 1:0!
Ф. Будковский
Пас отдал
Р. Малиновский
51'
50'
Желтая карточка
Р. Ротань
Желтая карточка
А. Грицай
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
35
Александр Грицай
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Заря
36
Андрей Полтавцев
ВР
3
Михаил Пыско
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Желько Любенович
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-3-2-1
1
Сантини
12
Игнатьевич
79
Пилявский
15
Вернидуб
16
Ярмаш
35
Грицай
17
Малиновский
9
Сегбефиа
7
Петряк
10
Хомченовский
28
Будковский
3-2-2-1-2
71
Бойко
7
Лучкевич
23
Дуглас
14
Чеберячко
44
Федецкий
2
Влад
29
Ротань
14
Кравченко
22
Коноплянка
9
Калинич
10
Зозуля
7
Петряк
20
Караваев
20
Караваев
7
Петряк
35
Грицай
29
Белый
29
Белый
35
Грицай
17
Малиновский
22
Любенович
22
Любенович
17
Малиновский
14
Кравченко
16
Гама
16
Гама
14
Кравченко
44
Федецкий
99
Матеус
99
Матеус
44
Федецкий
9
Калинич
11
Селезнев
11
Селезнев
9
Калинич
Остались в запасе
Заря
Днепр
3
Михаил Пыско
ЦЗ
36
Андрей Полтавцев
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
7
Андрей Близниченко
ПВ
27
Ян Лаштувка
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
3
Михаил Пыско
ЦЗ
36
Андрей Полтавцев
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Остались в запасе
7
Андрей Близниченко
ПВ
27
Ян Лаштувка
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Заря - Днепр
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Славутич-Арена
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