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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Металлург
Заря - Металлург: обзор матча 08 ноября 2014
Заря
08.11.2014, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Металлург
17'
В. Вернидуб
56'
Ф. Будковский
85'
Ф. Будковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Металлург
ГОЛ! 3:0!
Ф. Будковский
85'
78'
Желтая карточка
А. Сахневич
Замена
Д. Липартия
️️️️
Р. Малиновский
77'
Замена
М. Белый
️️️️
А. Грицай
68'
64'
Замена
И. Жураховский
️️️️
Д. Юсов
63'
Замена
Р. Платон
️️️️
В. Приёмов
Замена
Ж. Любенович
️️️️
А. Караваев
57'
56'
Вторая желтая
С. Балич
ГОЛ! 2:0!
Ф. Будковский
56'
42'
Желтая карточка
Ю. Штурко
Желтая карточка
А. Грицай
40'
39'
Желтая карточка
С. Балич
29'
Желтая карточка
Д. Юсов
ГОЛ! 1:0!
В. Вернидуб
Пас отдал
Р. Малиновский
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
35
Александр Грицай
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
33
Дмитрий Ульянов
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
77
Сержио
ЛП
88
Нурудин Орелеси
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
3
Михаил Пыско
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
22
Желько Любенович
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
21
Игорь Жураховский
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
30
Лео
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
4-4-1-1
30
Шевченко
12
Игнатьевич
79
Пилявский
15
Вернидуб
20
Караваев
35
Грицай
6
Каменюка
17
Малиновский
9
Сегбефиа
10
Хомченовский
28
Будковский
4-2-4
1
Старцев
22
Сахневич
33
Ульянов
22
Лисицкий
74
Балич
88
Орелеси
77
Сержио
21
Штурко
9
Рудыка
28
Юсов
80
Приёмов
35
Грицай
29
Белый
29
Белый
35
Грицай
20
Караваев
22
Любенович
22
Любенович
20
Караваев
17
Малиновский
13
Липартия
13
Липартия
17
Малиновский
28
Юсов
21
Жураховский
21
Жураховский
28
Юсов
80
Приёмов
24
Платон
24
Платон
80
Приёмов
Остались в запасе
Заря
Металлург
3
Михаил Пыско
ЦЗ
1
Кршеван Сантини
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
30
Лео
ЦФ
12
Либор Грдличка
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
11
Алексей Годин
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
3
Михаил Пыско
ЦЗ
1
Кршеван Сантини
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Остались в запасе
30
Лео
ЦФ
12
Либор Грдличка
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
11
Алексей Годин
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Заря - Металлург
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Славутич-Арена
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