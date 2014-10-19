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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Заря
Металлург - Заря: обзор матча 19 октября 2014
Металлург
19.10.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Заря
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Заря
Желтая карточка
А. Насонов
89'
Замена
А. Насонов
️️️️
А. Нойок
86'
70'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Р. Малиновский
63'
Желтая карточка
М. Белый
63'
Замена
М. Белый
️️️️
А. Грицай
Желтая карточка
А. Нойок
61'
29'
Желтая карточка
Р. Малиновский
Желтая карточка
А. Путивцев
19'
Желтая карточка
Э. Соболь
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
10
Джордже Лазич
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
21
Альдо Адорно
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
3
Михаил Пыско
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Бандура
5
Путивцев
4
Прийма
23
Соболь
44
Чечер
55
Нойок
10
Лазич
6
Морозюк
8
Нельсон
13
Макридис
21
Адорно
4-1-3-1-1
30
Шевченко
20
Караваев
15
Вернидуб
79
Пилявский
12
Игнатьевич
17
Малышев
17
Малиновский
35
Грицай
6
Каменюка
10
Хомченовский
28
Будковский
55
Нойок
23
Насонов
23
Насонов
55
Нойок
35
Грицай
29
Белый
29
Белый
35
Грицай
17
Малиновский
22
Любенович
22
Любенович
17
Малиновский
Остались в запасе
Металлург
Заря
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
3
Михаил Пыско
ЦЗ
1
Кршеван Сантини
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
Остались в запасе
3
Михаил Пыско
ЦЗ
1
Кршеван Сантини
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Металлург - Заря
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
имени Банникова
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