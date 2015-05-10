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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Заря
Днепр - Заря: обзор матча 10 мая 2015
Днепр
10.05.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Заря
27'
Д. Хомченовский
43'
Ф. Будковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Заря
82'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
Д. Хомченовский
Замена
Н. Калинич
️️️️
Матеус
68'
62'
Желтая карточка
Р. Малиновский
59'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Д. Липартия
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
В. Федорчук
54'
Замена
Р. Ротань
️️️️
Р. Безус
54'
46'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
И. Чайковский
43'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Будковский
Пас отдал
А. Караваев
37'
Желтая карточка
И. Чайковский
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хомченовский
Пас отдал
Д. Липартия
Желтая карточка
Б. Гама
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
4-4-2
71
Бойко
2
Влад
18
Гуйе
5
Сваток
19
Ксенз
23
Канкава
5
Федорчук
16
Гама
90
Безус
99
Матеус
11
Селезнев
4-2-1-1-2
30
Шевченко
20
Караваев
39
Опанасенко
79
Пилявский
15
Вернидуб
17
Малышев
4
Чайковский
6
Каменюка
10
Хомченовский
28
Будковский
13
Липартия
90
Безус
29
Ротань
29
Ротань
90
Безус
5
Федорчук
22
Коноплянка
22
Коноплянка
5
Федорчук
99
Матеус
9
Калинич
9
Калинич
99
Матеус
10
Хомченовский
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
10
Хомченовский
13
Липартия
22
Любенович
22
Любенович
13
Липартия
4
Чайковский
17
Малиновский
17
Малиновский
4
Чайковский
Остались в запасе
Днепр
Заря
16
Денис Шелихов
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
1
Кршеван Сантини
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
35
Александр Грицай
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кршеван Сантини
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
35
Александр Грицай
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Днепр - Заря
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Днепр-Арена
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