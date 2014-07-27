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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Металлист
Заря - Металлист: обзор матча 27 июля 2014
Заря
27.07.2014, воскресенье, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Металлист
66'
Ж. Любенович
33'
Д. Кулаков
56'
К. Вильягра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Металлист
90'
+3
Замена
Х. Мануэль Торрес
️️️️
В. Гоменюк
89'
Замена
М. Торсильери
️️️️
Юссуф
86'
Желтая карточка
М. Азеведо
84'
Замена
П. Ребенок
️️️️
Д. Кулаков
Желтая карточка
Р. Малиновский
80'
Замена
И. Петряк
️️️️
А. Караваев
76'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Любенович
66'
Желтая карточка
Г. Ярмаш
61'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Грицай
58'
56'
ГОЛ! 0:2!
К. Вильягра
Пас отдал
К. Хавьер
Желтая карточка
И. Чайковский
50'
Замена
П. Худзик
️️️️
Ф. Будковский
46'
Желтая карточка
В. Вернидуб
45'
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кулаков
24'
Желтая карточка
Эдмар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
7
Павел Худзик
ЛП
7
Иван Петряк
ЛВ
17
Руслан Малиновский
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
41
Илья Чередниченко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
4-1-3-1-1
30
Шевченко
20
Караваев
29
Белый
15
Вернидуб
16
Ярмаш
4
Чайковский
22
Любенович
35
Грицай
6
Каменюка
10
Хомченовский
28
Будковский
3-2-2-1-1
81
Дишленкович
6
Азеведо
24
Юссуф
18
Гуйе
15
Кулаков
19
Пшеничных
32
Красноперов
8
Эдмар
10
Хавьер
8
Гоменюк
20
Караваев
7
Петряк
7
Петряк
20
Караваев
28
Будковский
7
Худзик
7
Худзик
28
Будковский
35
Грицай
17
Малиновский
17
Малиновский
35
Грицай
24
Юссуф
6
Торсильери
6
Торсильери
24
Юссуф
15
Кулаков
82
Ребенок
82
Ребенок
15
Кулаков
8
Гоменюк
19
Торрес
19
Торрес
8
Гоменюк
Остались в запасе
Заря
Металлист
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
5
Александр Осман
ЛЗ
41
Илья Чередниченко
ЦП
35
Богдан Шуст
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Остались в запасе
5
Александр Осман
ЛЗ
41
Илья Чередниченко
ЦП
35
Богдан Шуст
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Заря - Металлист
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Славутич-Арена
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