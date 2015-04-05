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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Заря
Волынь - Заря: обзор матча 05 апреля 2015
Волынь
05.04.2015, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Заря
32'
В. Шарпар
50'
Д. Хомченовский
51'
Ф. Будковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Заря
Желтая карточка
В. Полевой
90'
+3
86'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
Д. Липартия
Замена
Д. Козьбан
️️️️
Ф. Матей
85'
65'
Замена
И. Петряк
️️️️
Ф. Будковский
Замена
В. Полевой
️️️️
Д. Немчанинов
62'
Желтая карточка
В. Шарпар
61'
60'
Желтая карточка
А. Гордиенко
Замена
В. Хомченко
️️️️
М. Бабатунде
59'
51'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Будковский
Пас отдал
Д. Липартия
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хомченовский
Пас отдал
А. Караваев
46'
Замена
И. Чайковский
️️️️
Р. Малиновский
ГОЛ! 1:0!
В. Шарпар
32'
10'
Желтая карточка
Р. Малиновский
Желтая карточка
Ф. Матей
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Заря
36
Андрей Полтавцев
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
3-5-2
35
Шуст
23
Немчанинов
3
Парцвания
5
Жунич
30
Кобахидзе
31
Шабанов
93
Матей
11
Шарпар
79
Бабатунде
8
Бабенко
10
Бикфалви
4-1-2-1-2
1
Сантини
20
Караваев
15
Вернидуб
79
Пилявский
45
Гордиенко
17
Малышев
6
Каменюка
17
Малиновский
10
Хомченовский
28
Будковский
13
Липартия
79
Бабатунде
94
Хомченко
94
Хомченко
79
Бабатунде
23
Немчанинов
14
Полевой
14
Полевой
23
Немчанинов
93
Матей
89
Козьбан
89
Козьбан
93
Матей
13
Липартия
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
13
Липартия
28
Будковский
7
Петряк
7
Петряк
28
Будковский
17
Малиновский
4
Чайковский
4
Чайковский
17
Малиновский
Остались в запасе
Волынь
Заря
13
Артем Кичак
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
36
Андрей Полтавцев
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
35
Александр Грицай
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
Остались в запасе
36
Андрей Полтавцев
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
35
Александр Грицай
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Волынь - Заря
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Авангард
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