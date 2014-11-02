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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Заря
Карпаты - Заря: обзор матча 02 ноября 2014
Карпаты
02.11.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Заря
31'
М. Сергийчук
13'
В. Вернидуб
83'
Д. Хомченовский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Заря
87'
Желтая карточка
М. Белый
87'
Желтая карточка
А. Пилявский
83'
ГОЛ! 1:2!
Д. Хомченовский
Пас отдал
А. Караваев
79'
Желтая карточка
Н. Игнатьевич
Замена
А. Чачуа
️️️️
О. Голодюк
79'
71'
Замена
М. Белый
️️️️
М. Малышев
68'
Замена
А. Грицай
️️️️
П. Сегбефиа
Замена
Д. Кожанов
️️️️
И. Худобяк
68'
61'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Д. Липартия
Замена
А. Карноза
️️️️
М. Сергийчук
60'
47'
Желтая карточка
Ф. Будковский
Желтая карточка
И. Пластун
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Сергийчук
Пас отдал
О. Голодюк
31'
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Вернидуб
Пас отдал
М. Малышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
10
Артур Карноза
ЦФ
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
3
Михаил Пыско
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
35
Александр Грицай
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
3-2-3-1
23
Мисак
32
Пластун
6
Балажиц
4
Гитченко
21
Костевич
19
Ксенз
20
Даушвили
16
Худобяк
32
Голодюк
7
Сергийчук
4-1-2-1-2
30
Шевченко
20
Караваев
79
Пилявский
15
Вернидуб
12
Игнатьевич
17
Малышев
9
Сегбефиа
6
Каменюка
10
Хомченовский
28
Будковский
13
Липартия
32
Голодюк
8
Чачуа
8
Чачуа
32
Голодюк
16
Худобяк
9
Кожанов
9
Кожанов
16
Худобяк
7
Сергийчук
10
Карноза
10
Карноза
7
Сергийчук
17
Малышев
29
Белый
29
Белый
17
Малышев
9
Сегбефиа
35
Грицай
35
Грицай
9
Сегбефиа
13
Липартия
22
Любенович
22
Любенович
13
Липартия
Остались в запасе
Карпаты
Заря
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
3
Михаил Пыско
ЦЗ
1
Кршеван Сантини
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Остались в запасе
3
Михаил Пыско
ЦЗ
1
Кршеван Сантини
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Карпаты - Заря
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Украина
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