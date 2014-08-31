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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Волынь
Заря - Волынь: обзор матча 31 августа 2014
Заря
31.08.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Волынь
76'
А. Караваев
6'
Э. Бикфалви
90+1'
Р. Мемешев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Волынь
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Р. Мемешев
Желтая карточка
Н. Игнатьевич
78'
ГОЛ! 1:1!
А. Караваев
Пас отдал
А. Пилявский
76'
75'
Замена
А. Кичак
️️️️
В. Недилько
Замена
П. Худзик
️️️️
Р. Малиновский
67'
Желтая карточка
А. Пилявский
66'
Замена
И. Чайковский
️️️️
А. Грицай
64'
Замена
Д. Липартия
️️️️
П. Сегбефиа
57'
35'
Желтая карточка
Г. Шиш
24'
Желтая карточка
Р. Бабенко
22'
Желтая карточка
О. Гуменюк
17'
Замена
О. Гуменюк
️️️️
А. Сваток
12'
Желтая карточка
А. Сваток
6'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бикфалви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
35
Александр Грицай
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Данило Мариотто Дос Сантос
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
3
Михаил Пыско
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
57
Олег Бородай
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
30
Олег Гуменюк
ПП
11
Селин
ЦФ
4-4-1-1
1
Сантини
12
Игнатьевич
79
Пилявский
29
Белый
20
Караваев
35
Грицай
17
Малиновский
6
Каменюка
9
Сегбефиа
10
Хомченовский
28
Будковский
4-3-1-2
42
Недилько
18
Прындета
5
Сваток
5
Жунич
16
Шиш
8
Бабенко
93
Матей
31
Шабанов
10
Бикфалви
7
Мемешев
17
Мариотто Дос Сантос
17
Малиновский
7
Худзик
7
Худзик
17
Малиновский
35
Грицай
4
Чайковский
4
Чайковский
35
Грицай
9
Сегбефиа
13
Липартия
13
Липартия
9
Сегбефиа
42
Недилько
13
Кичак
13
Кичак
42
Недилько
5
Сваток
30
Гуменюк
30
Гуменюк
5
Сваток
Остались в запасе
Заря
Волынь
57
Олег Бородай
ЦП
3
Михаил Пыско
ЦЗ
30
Никита Шевченко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
11
Селин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
57
Олег Бородай
ЦП
3
Михаил Пыско
ЦЗ
30
Никита Шевченко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Остались в запасе
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
11
Селин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Заря - Волынь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Славутич-Арена
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