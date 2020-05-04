Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Богдан Шершун - статистика

Завершил карьеру
14 мая 1981 (45)
#23 | Защитник
192 см | 86 кг
Украина
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волынь
21
1
0
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Говерла
6 : 0
04.05.2014
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Волынь
1 : 2
28.04.2014
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Волынь
1 : 4
24.04.2014
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
0 : 2
20.04.2014
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
1 : 3
29.03.2014
Волынь
1' - 75'
32'
75'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Волынь
0 : 0
23.03.2014
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Карпаты
0 : 1
15.03.2014
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Волынь
2 : 0
01.12.2013
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Таврия
2 : 2
24.11.2013
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Волынь
1 : 4
10.11.2013
Динамо К
69' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Волынь
2 : 0
01.11.2013
Шахтер
67' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Черноморец
0 : 0
06.10.2013
Волынь
1' - 82'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Заря
2 : 0
28.09.2013
Волынь
1' - 83'
57'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Волынь
1 : 0
20.09.2013
Мариуполь
1' - 76'
69'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Арсенал
2 : 1
14.09.2013
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Ворскла
3 : 3
24.08.2013
Волынь
1' - 28'
12'
24'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Волынь
1 : 1
19.08.2013
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Металлист
4 : 0
10.08.2013
Волынь
15' - 90'
35'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Волынь
1 : 3
03.08.2013
Днепр
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Металлург
3 : 0
27.07.2013
Волынь
1' - 40'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Волынь
1 : 0
21.07.2013
Таврия
1' - 90'
52'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Динамо К
1 : 1
14.07.2013
Волынь
1' - 64'
56'
Главные новости
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
В «ПСЖ» выбрали двух кандидатов для продвижения на «Золотой мяч»
19:27
Орлов сказал, что ему не нравится в «Краснодаре»
18:56
3
Мбаппе – игроку «Эльче»: «Сын шлюхи, я срал на твою мать»
18:30
10
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Болоньи»
18:18
2
Аленичев сделал откровенное заявление о «Спартаке»
17:50
6
В КДК объяснили мягкое наказание за хамство Рейса
17:44
8
Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
1
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
8
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+