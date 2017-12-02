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    Тони Крейг - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Тони
    Фамилия Крейг
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миллуолл 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Дерби Каунти (Дерби)
    20.01.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 3:4 Миллуолл (Лондон)
    13.01.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Престон (Престон)
    01.01.2018 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    29.12.2017 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    26.12.2017 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    23.12.2017 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 3:0 Миллуолл (Лондон)
    16.12.2017 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    09.12.2017 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    02.12.2017 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 3:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    25.11.2017 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    21.11.2017 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    18.11.2017 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    04.11.2017 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    31.10.2017 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    28.10.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    21.10.2017 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    14.10.2017 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    30.09.2017 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:3 Барнсли (Барнсли)
    26.09.2017 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:1 Рединг (Рединг)
    23.09.2017 Был в запасе Престон (Престон) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    16.09.2017 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:0 Лидс (Лидс)
    12.09.2017 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    09.09.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    26.08.2017 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 4:0 Норвич Сити (Норвич)
    19.08.2017 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    15.08.2017 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 3:4 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    12.08.2017 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Болтон (Болтон)
    04.08.2017 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Миллуолл (Лондон)
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