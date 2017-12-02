Тони Крейг - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Крейг
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Крейг
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2018
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|3:4
|Миллуолл (Лондон)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Престон (Престон)
|01.01.2018
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|29.12.2017
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|26.12.2017
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|23.12.2017
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|3:0
|Миллуолл (Лондон)
|16.12.2017
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|09.12.2017
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|02.12.2017
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|3:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|21.11.2017
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.11.2017
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|04.11.2017
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|31.10.2017
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|28.10.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:3
|Барнсли (Барнсли)
|26.09.2017
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Рединг (Рединг)
|23.09.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|12.09.2017
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|09.09.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|26.08.2017
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|4:0
|Норвич Сити (Норвич)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|15.08.2017
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|3:4
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|12.08.2017
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|04.08.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)