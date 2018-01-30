Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тони Крейг - статистика

Завершил карьеру
20 апреля 1985 (41)
#5 | Защитник
183 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миллуолл
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Миллуолл
0 : 0
30.01.2018
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
3 : 4
20.01.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 1
13.01.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Норвич Сити
2 : 1
01.01.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Миллуолл
1 : 0
29.12.2017
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Миллуолл
2 : 2
26.12.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Дерби Каунти
3 : 0
23.12.2017
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Миллуолл
2 : 1
16.12.2017
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Астон Вилла
0 : 0
09.12.2017
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Миллуолл
3 : 1
02.12.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Фулхэм
1 : 0
25.11.2017
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
0 : 0
21.11.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сандерленд
2 : 2
18.11.2017
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
04.11.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
31.10.2017
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
0 : 0
28.10.2017
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
2 : 0
21.10.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Брентфорд
1 : 0
14.10.2017
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
1 : 3
30.09.2017
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Миллуолл
2 : 1
26.09.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
0 : 0
23.09.2017
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Миллуолл
1 : 0
16.09.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
12.09.2017
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
09.09.2017
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
4 : 0
26.08.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бристоль Сити
0 : 0
19.08.2017
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Миллуолл
3 : 4
15.08.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Миллуолл
1 : 1
12.08.2017
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
04.08.2017
Миллуолл
Был в запасе
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+