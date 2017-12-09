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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Миллуолл
Астон Вилла - Миллуолл: обзор матча 09 декабря 2017
Астон Вилла
09.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 0
Завершен
Миллуолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Миллуолл
90'
Желтая карточка
Д. Купер
70'
Желтая карточка
Д. Уоллес
55'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Миллуолл
31
Том Кинг
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
8
Бен Томпсон
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
4-4-1-1
26
Джонстон
3
Тэйлор
17
Честер
4
Самба
21
Хаттон
12
Уилэн
23
Лэнсбери
37
Адома
23
Снодграсс
17
Онома
9
Дэвис
3-3-3
25
Мартин
5
Купер
3
Мередит
4
Хатчинсон
6
Сэйвилл
8
Танниклифф
17
Уоллес
48
О'Брайен
20
Морисон
9
Грегори
Остались в запасе
Астон Вилла
Миллуолл
31
Джед Стир
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
6
Шон Уилльямс
ОП
31
Том Кинг
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
6
Шон Уилльямс
ОП
31
Том Кинг
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Астон Вилла - Миллуолл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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