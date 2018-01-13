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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Престон
Миллуолл - Престон: обзор матча 13 января 2018
Миллуолл
13.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 1
Завершен
Престон
43'
Э. О'Брайен
80'
К. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Престон
80'
ГОЛ! 1:1!
К. Робинсон
Пас отдал
Г. Каннингэм
76'
Желтая карточка
Д. Хагилл
Желтая карточка
Л. Грегори
70'
58'
Желтая карточка
Б. Пирсон
ГОЛ! 1:0!
Э. О'Брайен
Пас отдал
Л. Грегори
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
8
Бен Томпсон
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
3-3-3
31
Арчер
5
Купер
3
Мередит
4
Хатчинсон
17
Уоллес
6
Сэйвилл
8
Танниклифф
48
О'Брайен
20
Морисон
9
Грегори
3-4-2
12
Максвелл
6
Дэвис
8
Каннингэм
5
Кларк
12
Галлахер
8
Брауне
10
Хэрроп
4
Пирсон
47
Робинсон
9
Хагилл
Остались в запасе
Миллуолл
Престон
44
Фред Оньединма
ПП
6
Шон Уилльямс
ОП
25
Давид Мартин
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
1
Деклан Радд
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
6
Шон Уилльямс
ОП
25
Давид Мартин
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Миллуолл - Престон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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