Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Миллуолл
Вулверхэмптон - Миллуолл: обзор матча 09 сентября 2017
Вулверхэмптон
09.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 0
Завершен
Миллуолл
10'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Миллуолл
Желтая карточка
Д. Батт
57'
41'
Желтая карточка
Б. Уэбстер
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Миллуолл
31
Том Кинг
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
5
Тони Крейг
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
3-3-1-1-1
26
Радди
24
Миранда
2
Доэрти
29
Сайсс
15
Коди
21
Невеш
23
Батт
10
Маршалл
20
Жота
9
Бонатини
4-1-2-3
31
Арчер
4
Хатчинсон
17
Уэбстер
2
МакЛафлин
3
Мередит
6
Уилльямс
6
Сэйвилл
17
Уоллес
48
О'Брайен
20
Морисон
9
Грегори
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Миллуолл
1
Уилл Норрис
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
44
Фред Оньединма
ПП
31
Том Кинг
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
5
Тони Крейг
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
31
Том Кинг
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
5
Тони Крейг
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Вулверхэмптон - Миллуолл
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Миллуолл
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+