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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Ипсвич Таун
Миллуолл - Ипсвич Таун: обзор матча 15 августа 2017
Миллуолл
15.08.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
3 : 4
Завершен
Ипсвич Таун
1'
Д. Уоллес
80'
Т. Эллиотт
4'
Д. Гарнер
88'
Д. Спенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Ипсвич Таун
88'
ГОЛ! 2:2!
Д. Спенс
Пас отдал
Г. Уорд
80'
Желтая карточка
Л. Чамберс
ГОЛ! 2:1!
Т. Эллиотт
80'
69'
Желтая карточка
Д. Гарнер
Желтая карточка
Д. Мередит
31'
24'
Желтая карточка
Г. Уорд
4'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гарнер
Пас отдал
Д. Йорфа
ГОЛ! 1:0!
Д. Уоллес
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Миллуолл
31
Том Кинг
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
5
Тони Крейг
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Ипсвич Таун
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
17
Адам МакДоннелл
ЦП
4-1-2-3
31
Арчер
4
Хатчинсон
17
Уэбстер
3
Мередит
2
МакЛафлин
6
Уилльямс
17
Уоллес
6
Сэйвилл
20
Морисон
48
О'Брайен
9
Грегори
4-2-3
33
Биалковски
3
Кнудсен
4
Чамберс
12
Спенс
2
Йорфа
18
Уорд
8
Скьюз
17
МакГолдрик
14
Гарнер
20
Сирс
Остались в запасе
Миллуолл
Ипсвич Таун
44
Фред Оньединма
ПП
31
Том Кинг
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
5
Тони Крейг
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
17
Адам МакДоннелл
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
31
Том Кинг
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
5
Тони Крейг
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Остались в запасе
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
17
Адам МакДоннелл
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Миллуолл - Ипсвич Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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