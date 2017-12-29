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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 29 декабря 2017
Миллуолл
29.12.2017, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
55'
С. Морисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Д. Купер
90'
ГОЛ! 1:0!
С. Морисон
Пас отдал
Д. Уоллес
55'
51'
Желтая карточка
П. Вшолек
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
8
Бен Томпсон
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
3-3-3
31
Арчер
3
Мередит
4
Хатчинсон
5
Купер
17
Уоллес
6
Сэйвилл
8
Танниклифф
48
О'Брайен
20
Морисон
9
Грегори
4-2-2-1
12
Смитис
5
Онуоха
24
Холл
15
Баптисте
21
Бидуэлл
24
Кузинс
21
Луонго
22
Вшолек
15
Фримен
26
Силла
Остались в запасе
Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс
44
Фред Оньединма
ПП
6
Шон Уилльямс
ОП
25
Давид Мартин
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
6
Шон Уилльямс
ОП
25
Давид Мартин
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
Остались в запасе
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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