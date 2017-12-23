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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Миллуолл
Дерби Каунти - Миллуолл: обзор матча 23 декабря 2017
Дерби Каунти
23.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
3 : 0
Завершен
Миллуолл
23'
Д. Наджент
25'
М. Выдра
28'
Д. Наджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Миллуолл
54'
Желтая карточка
Д. Купер
ГОЛ! 3:0!
Д. Наджент
Пас отдал
Б. Джонсон
28'
ГОЛ! 2:0!
М. Выдра
Пас отдал
Д. Наджент
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. Наджент
Пас отдал
К. Бэйрд
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
77
Джонни Расселл
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
8
Бен Томпсон
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
19
Том Эллиотт
ЦФ
4-3-3
33
Карсон
22
Бэйрд
3
Форсит
36
Кио
33
Дэйвис
16
Ледли
23
Хаддлстоун
4
Джонсон
35
Наджент
11
Выдра
18
Вайманн
3-3-3
31
Арчер
3
Мередит
4
Хатчинсон
5
Купер
6
Сэйвилл
17
Уоллес
8
Танниклифф
48
О'Брайен
20
Морисон
9
Грегори
Остались в запасе
Дерби Каунти
Миллуолл
10
Том Лоуренс
ЛВ
1
Джонатан Митчелл
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
44
Фред Оньединма
ПП
6
Шон Уилльямс
ОП
25
Давид Мартин
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Остались в запасе
10
Том Лоуренс
ЛВ
1
Джонатан Митчелл
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
6
Шон Уилльямс
ОП
25
Давид Мартин
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Дерби Каунти - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Информация о матче
Стадион:
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