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Диего Ролан
Статистика
Диего Ролан - статистика
Завершил карьеру
24 марта 1993 (33), Монтевидео
#4 | Нападающий
179 см
Уругвай
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Кубок Америки 2016
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Кубок Америки 2015
Лига Европы 2015/2016
Франция. Кубок лиги 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алавес
4
0
0
1
0
Леганес
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Алавес
2 : 1
18.05.2019
Жирона
1' - 90'
56'
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
3 : 1
12.05.2019
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Алавес
0 : 2
23.04.2019
Барселона
1' - 46'
Испания. Примера, 33 тур
Алавес
2 : 2
19.04.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
2 : 1
13.04.2019
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
2 : 0
04.04.2019
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
0 : 0
23.02.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Бетис
1 : 1
17.02.2019
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Алавес
2 : 0
11.02.2019
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал
3 : 0
03.02.2019
Алавес
67' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Леганес
1 : 1
07.12.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
2 : 4
01.12.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Леганес
1 : 0
23.11.2018
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
2 : 0
27.10.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
1 : 1
20.10.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Леганес
2 : 1
26.09.2018
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эйбар
1 : 0
22.09.2018
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Леганес
0 : 1
16.09.2018
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
4 : 1
01.09.2018
Леганес
81' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Леганес
2 : 2
24.08.2018
Реал Сосьедад
Был в запасе
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