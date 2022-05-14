Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марку Соареш - статистика

Завершил карьеру
16 июня 1984 (42)
#60 | Полузащитник
180 см
Кабо-Верде | Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арука
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
59' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Брага
1 : 0
08.05.2022
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Арука
1 : 0
30.04.2022
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
2 : 1
22.04.2022
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Арука
1 : 1
15.04.2022
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Боавишта
1 : 0
09.04.2022
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Арука
2 : 1
02.04.2022
Жил Висенте
90' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Арука
0 : 1
12.03.2022
Пасуш де Феррейра
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Спортинг
2 : 0
05.03.2022
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Арука
1 : 1
26.02.2022
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Витория Гимараеш
1 : 3
19.02.2022
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Арука
0 : 3
14.02.2022
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Портимоненси
1 : 1
18.12.2021
Арука
90' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Арука
1 : 4
13.12.2021
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Жил Висенте
1 : 1
05.11.2021
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 0
24.10.2021
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 2
02.10.2021
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Морейренcе
2 : 1
25.09.2021
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Порту
3 : 0
28.08.2021
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Арука
2 : 1
20.08.2021
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Бенфика
2 : 0
14.08.2021
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Арука
0 : 2
07.08.2021
Эшторил
Был в запасе
Главные новости
ВидеоРоналду станет героем сериала про ненависть к спортсменам
22:32
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
22:22
2
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
21:47
1
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
21:41
2
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
21:18
1
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
1
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
6
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
2
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+