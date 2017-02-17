Флориан Распентино - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Распентино
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 1989 (33 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Распентино
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 1989 (33 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бастия
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2017
|90' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|06.05.2017
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Бастия (Бастия)
|29.04.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|22.04.2017
|1' -68'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|16.04.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Лион (Лион)
|08.04.2017
|73' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:2
|Бастия (Бастия)
|01.04.2017
|90' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|17.03.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|04.03.2017
|1' -45'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|17.02.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Монако (Монако)
|11.02.2017
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|4:1
|Бастия (Бастия)
|04.02.2017
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|28.01.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Кан (Кан)
|20.01.2017
|73' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|14.01.2017
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|21.12.2016
|87' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|17.12.2016
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Бастия (Бастия)
|10.12.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Метц (Метц)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:1
|Бастия (Бастия)