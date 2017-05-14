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Флориан Распентино
Статистика
Флориан Распентино - статистика
Завершил карьеру
6 июня 1989 (37)
#9 | Нападающий
179 см
Франция | Алжир
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бастия
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
2 : 0
14.05.2017
Лорьян
90' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
ПСЖ
5 : 0
06.05.2017
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Бастия
1 : 0
29.04.2017
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
2 : 0
22.04.2017
Бастия
1' - 68'
Франция. Лига 1, 33 тур
Бастия
0 : 0
16.04.2017
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Дижон
1 : 2
08.04.2017
Бастия
73' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бастия
0 : 1
01.04.2017
Лилль
90' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 0
17.03.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бастия
0 : 0
04.03.2017
Сент-Этьен
1' - 45'
Франция. Лига 1, 26 тур
Бастия
1 : 1
17.02.2017
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
4 : 1
11.02.2017
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Монпелье
2 : 1
04.02.2017
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Бастия
1 : 1
28.01.2017
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бастия
1 : 1
20.01.2017
Ницца
73' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1 : 0
14.01.2017
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
1 : 2
21.12.2016
Марсель
87' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1 : 2
17.12.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бастия
2 : 0
10.12.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бастия
1 : 1
19.11.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
2 : 1
05.11.2016
Бастия
Был в запасе
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