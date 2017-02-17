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    Флориан Распентино - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Флориан
    Фамилия Распентино
    Команда Бастия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 июня 1989 (33 года)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бастия 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2017 90' -90' Бастия (Бастия) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    06.05.2017 Был в запасе ПСЖ (Париж) 5:0 Бастия (Бастия)
    29.04.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:0 Ренн (Ренн)
    22.04.2017 1' -68' Бордо (Бордо) 2:0 Бастия (Бастия)
    16.04.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:0 Лион (Лион)
    08.04.2017 73' -90' Дижон (Дижон) 1:2 Бастия (Бастия)
    01.04.2017 90' -90' Бастия (Бастия) 0:1 Лилль (Лилль)
    17.03.2017 1' -90' Метц (Метц) 1:0 Бастия (Бастия)
    04.03.2017 1' -45' Бастия (Бастия) 0:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    17.02.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:1 Монако (Монако)
    11.02.2017 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 4:1 Бастия (Бастия)
    04.02.2017 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:1 Бастия (Бастия)
    28.01.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:1 Кан (Кан)
    20.01.2017 73' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Ницца (Ницца)
    14.01.2017 Был в запасе Нанси (Нанси) 1:0 Бастия (Бастия)
    21.12.2016 87' -90' Бастия (Бастия) 1:2 Марсель (Марсель)
    17.12.2016 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:2 Бастия (Бастия)
    10.12.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 2:0 Метц (Метц)
    19.11.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    05.11.2016 Был в запасе Лион (Лион) 2:1 Бастия (Бастия)
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