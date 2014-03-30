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Давиде Барити
Статистика
Давиде Барити - статистика
Завершил карьеру
7 июля 1991 (35)
#13 | Полузащитник
173 см | 65 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Наполи
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
2 : 0
30.03.2014
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Катания
2 : 4
26.03.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
0 : 1
23.03.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
1 : 0
09.03.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ливорно
1 : 1
02.03.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
0 : 2
16.02.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
3 : 1
08.02.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
3 : 0
02.02.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
1 : 1
25.01.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0 : 3
12.01.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
2 : 0
06.01.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
4 : 2
15.12.2013
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
2 : 4
02.12.2013
Наполи
90' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
2 : 1
02.11.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1 : 2
30.10.2013
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
2 : 0
27.10.2013
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
4 : 0
06.10.2013
Ливорно
84' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
0 : 2
28.09.2013
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Наполи
1 : 1
25.09.2013
Сассуоло
Был в запасе
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