Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Давиде Барити - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Давиде
    Фамилия Барити
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июля 1991 (31 год)
    Рост 173
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Наполи 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.03.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Ювентус (Турин)
    26.03.2014 Был в запасе Катания (Катания) 2:4 Наполи (Неаполь)
    23.03.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    09.03.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:0 Рома (Рим)
    02.03.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 1:1 Наполи (Неаполь)
    16.02.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Наполи (Неаполь)
    08.02.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:1 Милан (Милан)
    02.02.2014 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:0 Наполи (Неаполь)
    25.01.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:1 Кьево (Верона)
    12.01.2014 Был в запасе Верона (Верона) 0:3 Наполи (Неаполь)
    06.01.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Сампдория (Генуя)
    15.12.2013 Был в запасе Наполи (Неаполь) 4:2 Интер (Милан)
    02.12.2013 90' -90' Лацио (Рим) 2:4 Наполи (Неаполь)
    02.11.2013 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:1 Катания (Катания)
    30.10.2013 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:2 Наполи (Неаполь)
    27.10.2013 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Торино (Турин)
    06.10.2013 84' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Ливорно (Ливорно)
    28.09.2013 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:2 Наполи (Неаполь)
    25.09.2013 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    • Читайте нас: 
    11