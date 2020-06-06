Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оливер Финк - статистика

Завершил карьеру
6 июня 1982 (44), Хиршау
#7 | Полузащитник
187 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фортуна
10
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фортуна
2 : 2
06.06.2020
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фортуна
2 : 1
27.05.2020
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
2 : 2
24.05.2020
Фортуна
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фортуна
1 : 1
01.02.2020
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
3 : 0
26.01.2020
Фортуна
1' - 63'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фортуна
0 : 1
18.01.2020
Вердер
1' - 90'
66'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фортуна
2 : 1
22.12.2019
Унион
1' - 90'
38'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
3 : 0
17.12.2019
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фортуна
0 : 3
14.12.2019
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия Д
5 : 0
07.12.2019
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хоффенхайм
1 : 1
30.11.2019
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фортуна
0 : 4
23.11.2019
Бавария
1' - 66'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Шальке-04
3 : 3
09.11.2019
Фортуна
Был в запасе
76'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фортуна
2 : 0
03.11.2019
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Герта
3 : 1
04.10.2019
Фортуна
1' - 77'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фортуна
1 : 1
13.09.2019
Вольфсбург
1' - 72'
16'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
2 : 1
01.09.2019
Фортуна
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Фортуна
1 : 3
24.08.2019
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
1 : 3
17.08.2019
Фортуна
86' - 90'
Главные новости
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
1
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
6
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
11
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
1
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+