Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Вердер
Фортуна - Вердер: обзор матча 18 января 2020
Фортуна
18.01.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Вердер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Вердер
90'
+5
Вторая желтая
Н. Мойсандер
Желтая карточка
А. Бодзек
90'
+5
Желтая карточка
А. Хоффманн
90'
+3
72'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
Желтая карточка
К. Штегер
72'
72'
Желтая карточка
М. Фридль
Желтая карточка
О. Финк
66'
60'
Желтая карточка
М. Эггештайн
29'
Желтая карточка
Н. Шахин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
11
Нана Ампома
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Кастенмайер
27
Моралес
23
Айхан
4
Хоффманн
25
Циммерманн
29
Зуттнер
13
Бодзек
7
Финк
7
Скрыбски
9
Ковнацки
10
Хеннингс
4-2-3-1
1
Павленка
21
Топрак
4
Мойсандер
32
Фридль
7
Фогт
8
Шахин
8
Эггештайн
7
Рашица
18
Классен
32
Биттенкурт
9
Сарджент
Остались в запасе
Фортуна
Вердер
17
Нико Гисельман
ЛЗ
7
Кевин Штегер
АП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
27
Эрик Томми
ЛП
37
Бернард Текпетей
ПВ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
14
Бенжамин Голлер
ПВ
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
17
Нико Гисельман
ЛЗ
7
Кевин Штегер
АП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
27
Эрик Томми
ЛП
37
Бернард Текпетей
ПВ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
Остались в запасе
14
Бенжамин Голлер
ПВ
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Фортуна - Вердер
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Новости команд
Все
Фортуна
Вердер
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+