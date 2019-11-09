Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Фортуна
Шальке-04 - Фортуна: обзор матча 09 ноября 2019
Шальке-04
09.11.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 3
Завершен
Фортуна
33'
Д. Калиджиури
67'
О. Кабак
79'
С. Сердар
62'
Р. Хеннингс (П)
74'
Р. Хеннингс
85'
Р. Хеннингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Фортуна
90'
+1
Желтая карточка
К. Айхан
89'
Желтая карточка
А. Хоффманн
85'
ГОЛ! 3:3!
Р. Хеннингс
Пас отдал
К. Айхан
Желтая карточка
С. Сердар
80'
ГОЛ! 3:2!
С. Сердар
79'
76'
Желтая карточка
О. Финк
74'
ГОЛ! 2:2!
Р. Хеннингс
Пас отдал
Э. Томми
ГОЛ! 2:1!
О. Кабак
Пас отдал
Б. Очипка
67'
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Хеннингс
Желтая карточка
У. МакКенни
61'
53'
Желтая карточка
А. Моралес
ГОЛ! 1:0!
Д. Калиджиури
Пас отдал
Б. Раман
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Фортуна
1
Зак Стеффен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Шальке-04
8
Тимо Беккер
ЦЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
13
Марк Ут
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
11
Нана Ампома
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Нюбель
5
Очипка
3
Кенни
5
Кабак
8
Маскарель
18
Шепф
8
Сердар
22
МакКенни
77
Арит
20
Калиджиури
14
Раман
3-2-1-2
1
Стеффен
4
Хоффманн
8
Циммер
4
Нуху
25
Циммерманн
17
Гисельман
13
Бодзек
10
Хеннингс
9
Ковнацки
Остались в запасе
Шальке-04
Фортуна
11
Фабиан Резе
ЛВ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
13
Марк Ут
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
37
Бернард Текпетей
ПВ
27
Эрик Томми
ЛП
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Остались в запасе
11
Фабиан Резе
ЛВ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
13
Марк Ут
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
27
Эрик Томми
ЛП
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Фридхельм Функель
Статистика матча Шальке-04 - Фортуна
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
Все
Шальке-04
Фортуна
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+