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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Байер
Фортуна - Байер: обзор матча 24 августа 2019
Фортуна
24.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Байер
82'
А. Моралес
6'
Л. Бэйкер (АГ)
33'
Ч. Арангис
39'
К. Беллараби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Байер
83'
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Демирбай
ГОЛ! 1:3!
А. Моралес
82'
80'
Желтая карточка
Д. Та
Желтая карточка
М. Циммерманн
77'
77'
Замена
Л. Аларио
️️️️
К. Фолланд
Замена
А. Бодзек
️️️️
Л. Бэйкер
67'
66'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Бэйли
Желтая карточка
А. Моралес
61'
Замена
Д. Ковнацки
️️️️
К. Караман
59'
Желтая карточка
Л. Бэйкер
49'
Замена
Б. Текпетей
️️️️
М. Зуттнер
46'
39'
ГОЛ! 0:3!
К. Беллараби
Пас отдал
К. Фолланд
33'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Арангис
Пас отдал
К. Демирбай
14'
Желтая карточка
Ч. Арангис
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Бэйкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Зак Стеффен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
8
Жан Циммер
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-2-2-2
1
Стеффен
23
Айхан
4
Хоффманн
25
Циммерманн
17
Гисельман
29
Зуттнер
27
Томми
8
Бэйкер
19
Караман
10
Хеннингс
4-2-1-3
1
Градецки
8
Бендер
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
26
Демирбай
20
Арангис
38
Беллараби
29
Хаверц
17
Бэйли
31
Фолланд
29
Зуттнер
37
Текпетей
37
Текпетей
29
Зуттнер
8
Бэйкер
13
Бодзек
13
Бодзек
8
Бэйкер
19
Караман
9
Ковнацки
9
Ковнацки
19
Караман
26
Демирбай
10
Амири
10
Амири
26
Демирбай
17
Бэйли
19
Диаби
19
Диаби
17
Бэйли
31
Фолланд
27
Аларио
27
Аларио
31
Фолланд
Остались в запасе
Фортуна
Байер
33
Флориан Кастенмайер
ВР
8
Жан Циммер
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
Главный тренер
Фридхельм Функель
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
33
Флориан Кастенмайер
ВР
8
Жан Циммер
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Фридхельм Функель
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Фортуна - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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