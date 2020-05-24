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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Фортуна
Кельн - Фортуна: обзор матча 24 мая 2020
Кельн
24.05.2020, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Фортуна
88'
А. Модест
90+1'
Д. Кордоба
41'
К. Караман
61'
Э. Томми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Фортуна
90'
+4
Желтая карточка
М. Соботтка
ГОЛ! 2:2!
Д. Кордоба
Пас отдал
Д. Дрекслер
90'
+1
Замена
С. Теродде
️️️️
Т. Ляйстнер
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Модест
Пас отдал
Д. Дрекслер
88'
80'
Замена
К. Нуху
️️️️
К. Штегер
80'
Замена
О. Финк
️️️️
Э. Томми
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
Ф. Кайнц
80'
73'
Замена
М. Соботтка
️️️️
А. Бодзек
73'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
К. Караман
62'
Замена
Ж. Циммер
️️️️
С. Скрыбски
61'
ГОЛ! 0:2!
Э. Томми
Пас отдал
С. Скрыбски
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
И. Якобс
60'
Пенальти не реализован!
М. Ут
59'
Замена
Х. Мере
️️️️
К. Эхизибуе
59'
41'
ГОЛ! 0:1!
К. Караман
Пас отдал
С. Скрыбски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
13
Марк Ут
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
13
Адам Бодзек
ЦП
27
Альфредо Моралес
ЦП
25
Маттиас Циммерманн
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
97
Келвин Офори
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Хорн
3
Каттербах
33
Борнау
37
Ляйстнер
14
Хектор
6
Скири
3
Эхизибуе
13
Ут
4
Якобс
11
Кайнц
9
Кордоба
3-4-2-1
33
Кастенмайер
4
Хоффманн
25
Занка
17
Гисельман
13
Бодзек
27
Моралес
25
Циммерманн
27
Томми
7
Скрыбски
7
Штегер
19
Караман
4
Якобс
24
Дрекслер
24
Дрекслер
4
Якобс
3
Эхизибуе
22
Мере
22
Мере
3
Эхизибуе
11
Кайнц
37
Реджбечай
37
Реджбечай
11
Кайнц
37
Ляйстнер
9
Теродде
9
Теродде
37
Ляйстнер
7
Скрыбски
8
Циммер
8
Циммер
7
Скрыбски
7
Штегер
4
Нуху
4
Нуху
7
Штегер
27
Томми
7
Финк
7
Финк
27
Томми
13
Бодзек
31
Соботтка
31
Соботтка
13
Бодзек
19
Караман
10
Хеннингс
10
Хеннингс
19
Караман
Остались в запасе
Кельн
Фортуна
22
Бенно Шмитц
ПЗ
29
Ян Тильманн
ПВ
18
Томас Кесслер
ВР
6
Марко Хегер
ОП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Михаэль Ренсинг
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
97
Келвин Офори
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
29
Ян Тильманн
ПВ
18
Томас Кесслер
ВР
6
Марко Хегер
ОП
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
97
Келвин Офори
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Кельн - Фортуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
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