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Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Хоффенхайм
Фортуна - Хоффенхайм: обзор матча 06 июня 2020
Фортуна
06.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Хоффенхайм
5'
Р. Хеннингс
76'
Р. Хеннингс (П)
16'
М. Даббур
61'
С. Цубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Хоффенхайм
Желтая карточка
Р. Хеннингс
90'
+4
88'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
87'
Желтая карточка
А. Крамарич
85'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
Р. Сков
85'
Замена
М. Богард
️️️️
С. Пош
Замена
Д. Ковнацки
️️️️
К. Караман
83'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Хеннингс
76'
75'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
71'
Замена
А. Крамарич
️️️️
М. Даббур
Замена
А. Моралес
️️️️
А. Бодзек
66'
Замена
К. Офори
️️️️
В. Бериша
66'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
А. Хоффманн
66'
Замена
Ж. Циммер
️️️️
М. Циммерманн
66'
Желтая карточка
М. Зуттнер
64'
62'
Замена
И. Бебу
️️️️
К. Баумгартнер
62'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
С. Цубер
61'
ГОЛ! 1:2!
С. Цубер
Пас отдал
Р. Сков
53'
Желтая карточка
Р. Сков
Желтая карточка
А. Хоффманн
45'
+1
Желтая карточка
А. Бодзек
26'
16'
ГОЛ! 1:1!
М. Даббур
9'
Красная карточка
Б. Хюбнер
ГОЛ! 1:0!
Р. Хеннингс
Пас отдал
К. Штегер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
13
Адам Бодзек
ЦП
25
Маттиас Циммерманн
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
27
Альфредо Моралес
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
6
Мелайро Богард
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
3-4-1-2
33
Кастенмайер
23
Айхан
4
Хоффманн
29
Зуттнер
27
Томми
25
Циммерманн
23
Бериша
13
Бодзек
7
Штегер
10
Хеннингс
19
Караман
4-1-2-2-1
1
Бауманн
21
Хюбнер
4
Бичакчич
6
Нордтвейт
4
Пош
18
Самассеку
13
Руди
7
Цубер
24
Сков
14
Баумгартнер
9
Даббур
4
Хоффманн
17
Гисельман
17
Гисельман
4
Хоффманн
25
Циммерманн
8
Циммер
8
Циммер
25
Циммерманн
13
Бодзек
27
Моралес
27
Моралес
13
Бодзек
19
Караман
9
Ковнацки
9
Ковнацки
19
Караман
23
Бериша
97
Офори
97
Офори
23
Бериша
14
Баумгартнер
9
Бебу
9
Бебу
14
Баумгартнер
4
Пош
6
Богард
6
Богард
4
Пош
7
Цубер
3
Кадержабек
3
Кадержабек
7
Цубер
24
Сков
27
Гриллич
27
Гриллич
24
Сков
9
Даббур
27
Крамарич
27
Крамарич
9
Даббур
Остались в запасе
Фортуна
Хоффенхайм
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
25
Занка
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
25
Занка
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Фортуна - Хоффенхайм
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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