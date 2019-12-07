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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Фортуна
Боруссия Д - Фортуна: обзор матча 07 декабря 2019
Боруссия Д
07.12.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
5 : 0
Завершен
Фортуна
42'
М. Ройс
58'
Т. Азар
63'
Д. Санчо
69'
М. Ройс
74'
Д. Санчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Фортуна
ГОЛ! 5:0!
Д. Санчо
Пас отдал
А. Хакими
74'
ГОЛ! 4:0!
М. Ройс
Пас отдал
Т. Азар
69'
ГОЛ! 3:0!
Д. Санчо
Пас отдал
М. Ройс
63'
ГОЛ! 2:0!
Т. Азар
Пас отдал
Д. Санчо
58'
55'
Желтая карточка
А. Моралес
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
Л. Пищек
42'
28'
Желтая карточка
М. Циммерманн
2'
Желтая карточка
Ж. Циммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фортуна
1
Зак Стеффен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Бюрки
2
Хакими
23
Загаду
25
Аканджи
22
Геррейру
26
Пищек
28
Витсель
9
Азар
8
Брандт
19
Санчо
18
Ройс
3-2-3-1
1
Стеффен
4
Хоффманн
4
Нуху
25
Циммерманн
27
Моралес
17
Гисельман
8
Бэйкер
13
Бодзек
27
Томми
10
Хеннингс
Остались в запасе
Боруссия Д
Фортуна
10
Джованни Рейна
АП
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
37
Бернард Текпетей
ПВ
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Остались в запасе
10
Джованни Рейна
АП
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Фридхельм Функель
Статистика матча Боруссия Д - Фортуна
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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