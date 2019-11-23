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Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Бавария
Фортуна - Бавария: обзор матча 23 ноября 2019
Фортуна
23.11.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 4
Завершен
Бавария
11'
Б. Павар
27'
К. Толиссо
34'
С. Гнабри
70'
Ф. Коутиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Бавария
Замена
Ж. Циммер
️️️️
Э. Томми
87'
Замена
М. Соботтка
️️️️
Д. Ковнацки
79'
76'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Й. Киммих
71'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
К. Толиссо
70'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Р. Левандовски
Замена
М. Зуттнер
️️️️
О. Финк
66'
63'
Замена
И. Перишич
️️️️
С. Гнабри
Желтая карточка
Р. Хеннингс
36'
34'
ГОЛ! 0:3!
С. Гнабри
Пас отдал
Т. Мюллер
27'
ГОЛ! 0:2!
К. Толиссо
Пас отдал
С. Гнабри
22'
Желтая карточка
Х. Мартинес
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Павар
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Зак Стеффен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
7
Оливер Финк
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
11
Нана Ампома
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3-2-3-2
1
Стеффен
4
Нуху
23
Айхан
27
Моралес
17
Гисельман
25
Циммерманн
27
Томми
13
Бодзек
7
Финк
10
Хеннингс
9
Ковнацки
3-2-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
5
Алаба
19
Дэвис
6
Киммих
88
Мартинес
8
Толиссо
7
Гнабри
11
Коутиньо
9
Левандовски
13
Мюллер
7
Финк
29
Зуттнер
29
Зуттнер
7
Финк
27
Томми
8
Циммер
8
Циммер
27
Томми
9
Ковнацки
31
Соботтка
31
Соботтка
9
Ковнацки
7
Гнабри
5
Перишич
5
Перишич
7
Гнабри
6
Киммих
27
Горецка
27
Горецка
6
Киммих
8
Толиссо
6
Алькантара
6
Алькантара
8
Толиссо
Остались в запасе
Фортуна
Бавария
37
Бернард Текпетей
ПВ
33
Флориан Кастенмайер
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
33
Флориан Кастенмайер
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Фортуна - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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