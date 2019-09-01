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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Фортуна
Айнтрахт - Фортуна: обзор матча 01 сентября 2019
Айнтрахт
01.09.2019, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Фортуна
57'
Б. Дост
86'
Г. Пасьенса
36'
Р. Хеннингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Фортуна
ГОЛ! 2:1!
Г. Пасьенса
Пас отдал
Д. Да Коста
86'
64'
Желтая карточка
А. Бодзек
ГОЛ! 1:1!
Б. Дост
Пас отдал
Г. Пасьенса
57'
Желтая карточка
Д. Кор
51'
49'
Желтая карточка
А. Хоффманн
45'
+2
Желтая карточка
Н. Гисельман
36'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хеннингс
Пас отдал
А. Моралес
Желтая карточка
Д. Камада
26'
25'
Желтая карточка
К. Айхан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Фортуна
1
Зак Стеффен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
97
Келвин Офори
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
19
Кенан Караман
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
13
Хинтереггер
19
Абрахам
21
Да Коста
31
Кор
17
Роде
18
Костич
18
Камада
9
Йовелич
9
Пасьенса
3-2-3-2
1
Стеффен
4
Хоффманн
25
Циммерманн
23
Айхан
27
Моралес
17
Гисельман
13
Бодзек
7
Финк
27
Томми
9
Ковнацки
10
Хеннингс
Остались в запасе
Айнтрахт
Фортуна
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
37
Бернард Текпетей
ПВ
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
97
Келвин Офори
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
97
Келвин Офори
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Маркус Анфанг
Статистика матча Айнтрахт - Фортуна
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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