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Хоффенхайм - Фортуна
Хоффенхайм - Фортуна: обзор матча 30 ноября 2019
Хоффенхайм
30.11.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Фортуна
6'
А. Крамарич
87'
Р. Хеннингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Фортуна
87'
ГОЛ! 1:1!
Р. Хеннингс
Пас отдал
А. Моралес
84'
Желтая карточка
М. Зуттнер
Желтая карточка
С. Руди
67'
55'
Желтая карточка
К. Айхан
Желтая карточка
С. Пош
54'
26'
Желтая карточка
Б. Текпетей
24'
Желтая карточка
Р. Хеннингс
ГОЛ! 1:0!
А. Крамарич
Пас отдал
Ф. Гриллич
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Фортуна
1
Зак Стеффен
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
7
Оливер Финк
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Бауманн
4
Пош
4
Бичакчич
7
Фогт
3
Кадержабек
27
Гриллич
13
Руди
24
Сков
9
Локадия
27
Крамарич
22
Адамян
3-2-1-1-1
1
Стеффен
29
Зуттнер
23
Айхан
4
Нуху
25
Циммерманн
4
Хоффманн
31
Соботтка
37
Текпетей
10
Хеннингс
Остались в запасе
Хоффенхайм
Фортуна
9
Ильяс Бебу
ПВ
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
27
Эрик Томми
ЛП
17
Нико Гисельман
ЛЗ
33
Флориан Кастенмайер
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Остались в запасе
9
Ильяс Бебу
ПВ
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
17
Нико Гисельман
ЛЗ
33
Флориан Кастенмайер
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Фридхельм Функель
Статистика матча Хоффенхайм - Фортуна
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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