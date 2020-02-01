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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Айнтрахт
Фортуна - Айнтрахт: обзор матча 01 февраля 2020
Фортуна
01.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
78'
К. Айхан
90+3'
Т. Чендлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Айнтрахт
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Т. Чендлер
Пас отдал
А. Силва
ГОЛ! 1:0!
К. Айхан
78'
Желтая карточка
К. Айхан
72'
64'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
Желтая карточка
К. Штегер
50'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
23
Валон Бериша
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
11
Нана Ампома
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Кастенмайер
23
Айхан
25
Циммерманн
29
Зуттнер
4
Хоффманн
27
Моралес
27
Томми
23
Бериша
7
Штегер
10
Хеннингс
11
Ампома
3-2-2-2-1
1
Трапп
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
19
Абрахам
21
Да Коста
22
Чендлер
97
Соу
17
Роде
18
Камада
18
Костич
9
Пасьенса
Остались в запасе
Фортуна
Айнтрахт
37
Бернард Текпетей
ПВ
17
Нико Гисельман
ЛЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
17
Нико Гисельман
ЛЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Фортуна - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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