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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - РБ Лейпциг
Фортуна - РБ Лейпциг: обзор матча 14 декабря 2019
Фортуна
14.12.2019, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
2'
П. Шик
58'
Т. Вернер (П)
75'
Н. Мукиэле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - РБ Лейпциг
81'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Т. Вернер
Замена
А. Баркок
️️️️
Э. Томми
81'
Желтая карточка
А. Бодзек
77'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
М. Соботтка
76'
75'
ГОЛ! 0:3!
Н. Мукиэле
Пас отдал
М. Забитцер
71'
Замена
М. Кунья
️️️️
П. Шик
Замена
Б. Текпетей
️️️️
Д. Ковнацки
70'
65'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Л. Клостерманн
58'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Вернер
Желтая карточка
К. Айхан
57'
33'
Желтая карточка
Д. Демме
2'
ГОЛ! 0:1!
П. Шик
Пас отдал
К. Лаймер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Зак Стеффен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
13
Адам Бодзек
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-2-3-2
1
Стеффен
25
Циммерманн
23
Айхан
32
Бормут
17
Гисельман
4
Хоффманн
27
Томми
31
Соботтка
13
Бодзек
11
Ампома
9
Ковнацки
3-4-3
25
Гулачи
2
Упамекано
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
6
Демме
20
Забитцер
27
Лаймер
31
Илсанкер
14
Шик
11
Вернер
28
Нкунку
9
Ковнацки
37
Текпетей
37
Текпетей
9
Ковнацки
31
Соботтка
8
Бэйкер
8
Бэйкер
31
Соботтка
27
Томми
25
Баркок
25
Баркок
27
Томми
16
Клостерманн
20
Мукиэле
20
Мукиэле
16
Клостерманн
11
Вернер
17
Вольф
17
Вольф
11
Вернер
14
Шик
10
Кунья
10
Кунья
14
Шик
Остались в запасе
Фортуна
РБ Лейпциг
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
Главный тренер
Фридхельм Функель
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Фортуна - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
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