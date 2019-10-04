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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Фортуна
Герта - Фортуна: обзор матча 04 октября 2019
Герта
04.10.2019, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Фортуна
37'
В. Ибишевич
44'
Я. Дилросун
62'
В. Дарида
32'
Р. Хеннингс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Фортуна
88'
Желтая карточка
Б. Текпетей
Замена
М. Леки
️️️️
М. Вольф
79'
77'
Замена
К. Караман
️️️️
О. Финк
75'
Желтая карточка
А. Моралес
71'
Замена
А. Моралес
️️️️
Л. Бэйкер
Замена
Д. Зелке
️️️️
В. Ибишевич
71'
63'
Замена
Э. Томми
️️️️
Н. Ампома
ГОЛ! 3:1!
В. Дарида
Пас отдал
Д. Лукебакио
62'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Я. Дилросун
60'
Желтая карточка
М. Груйич
55'
Желтая карточка
П. Скьельбред
52'
45'
Желтая карточка
А. Бодзек
ГОЛ! 2:1!
Я. Дилросун
Пас отдал
В. Дарида
44'
ГОЛ! 1:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
М. Вольф
37'
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Хеннингс
Желтая карточка
Д. Боята
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Фортуна
1
Зак Стеффен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
11
Нана Ампома
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
8
Ондрей Дуда
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Мэтью Леки
ПВ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Марсель Соботтка
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
3-3-2-1-1
22
Ярстейн
24
Клюнтер
4
Штарк
28
Боята
7
Миттельштадт
8
Груйич
27
Вольф
5
Скьельбред
16
Дарида
24
Дилросун
11
Ибишевич
4-3-1-2
1
Стеффен
4
Нуху
25
Циммерманн
23
Айхан
17
Гисельман
8
Бэйкер
13
Бодзек
7
Финк
37
Текпетей
10
Хеннингс
11
Ампома
24
Дилросун
14
Лукебакио
14
Лукебакио
24
Дилросун
27
Вольф
7
Леки
7
Леки
27
Вольф
11
Ибишевич
9
Зелке
9
Зелке
11
Ибишевич
11
Ампома
27
Томми
27
Томми
11
Ампома
8
Бэйкер
27
Моралес
27
Моралес
8
Бэйкер
7
Финк
19
Караман
19
Караман
7
Финк
Остались в запасе
Герта
Фортуна
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
Главный тренер
Фридхельм Функель
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
Главный тренер
Анте Чович
Главный тренер
Фридхельм Функель
Статистика матча Герта - Фортуна
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
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