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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Фортуна
Вердер - Фортуна: обзор матча 17 августа 2019
Вердер
17.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Фортуна
47'
Й. Эггештайн
36'
Р. Хеннингс
52'
К. Караман
64'
К. Айхан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Фортуна
86'
Замена
О. Финк
️️️️
Р. Хеннингс
Замена
Д. Сарджент
️️️️
О. Топрак
82'
76'
Замена
Т. Пледль
️️️️
Э. Томми
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Фридль
71'
68'
Замена
М. Соботтка
️️️️
К. Караман
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
М. Рашица
65'
64'
ГОЛ! 1:3!
К. Айхан
Пас отдал
Э. Томми
52'
ГОЛ! 1:2!
К. Караман
Пас отдал
Э. Томми
ГОЛ! 1:1!
Й. Эггештайн
Пас отдал
М. Рашица
47'
36'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хеннингс
Пас отдал
К. Караман
28'
Желтая карточка
Э. Томми
17'
Желтая карточка
К. Караман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
10
Юя Осако
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Фортуна
1
Зак Стеффен
ВР
23
Каан Айхан
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
36
Кристиан Гросс
ОП
44
Симон Штрауди
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
97
Келвин Офори
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
4-2-2-1
1
Павленка
32
Фридль
21
Топрак
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
8
Шахин
8
Эггештайн
18
Классен
7
Рашица
19
Эггештайн
3-2-2-2
1
Стеффен
29
Зуттнер
4
Хоффманн
27
Моралес
25
Циммерманн
17
Гисельман
8
Бэйкер
27
Томми
10
Хеннингс
19
Караман
7
Рашица
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
7
Рашица
21
Топрак
9
Сарджент
9
Сарджент
21
Топрак
32
Фридль
14
Писарро
14
Писарро
32
Фридль
10
Хеннингс
7
Финк
7
Финк
10
Хеннингс
19
Караман
31
Соботтка
31
Соботтка
19
Караман
27
Томми
18
Пледль
18
Пледль
27
Томми
Остались в запасе
Вердер
Фортуна
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
44
Симон Штрауди
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
8
Синта Аппелькамп
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
33
Флориан Кастенмайер
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
97
Келвин Офори
ЦП
Главный тренер
Фридхельм Функель
Остались в запасе
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
44
Симон Штрауди
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Остались в запасе
8
Синта Аппелькамп
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
33
Флориан Кастенмайер
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
97
Келвин Офори
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Фридхельм Функель
Статистика матча Вердер - Фортуна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Везерстадион
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