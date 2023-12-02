Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игорь Кузьменок - статистика

Завершил карьеру
6 июля 1990 (36), Жлобин
#25 | Защитник
192 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гомель
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Гомель
4 : 3
02.12.2023
Слуцк
83' - 90'
90'
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
25.11.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
04.11.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Белшина
0 : 2
29.10.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Сморгонь
0 : 3
22.10.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Гомель
1 : 4
08.10.2023
Динамо-Брест
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 1
30.09.2023
Гомель
88' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
1 : 2
26.09.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Гомель
2 : 0
22.09.2023
Минск
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
СКА-1938
1 : 2
16.09.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Гомель
3 : 2
27.08.2023
Шахтер
89' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Неман
2 : 2
22.08.2023
Гомель
85' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Слуцк
3 : 1
08.07.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Гомель
3 : 2
02.07.2023
Славия-Мозырь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Ислочь
3 : 1
24.06.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Гомель
0 : 3
11.06.2023
Торпедо-БелАЗ
29' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Гомель
2 : 0
03.06.2023
Белшина
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
3 : 3
21.05.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Гомель
0 : 4
13.05.2023
Динамо Мн
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
2 : 2
06.05.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Гомель
1 : 0
30.04.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Гомель
3 : 3
09.04.2023
Неман
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Гомель
0 : 2
18.03.2023
БАТЭ
1' - 90'
Главные новости
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
2
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
8
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+