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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Гомель
Динамо Мн - Гомель: обзор матча 30 сентября 2023
Динамо Мн
30.09.2023, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Гомель
21'
В. Морозов
35'
С. Политевич
69'
Д. Силинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Гомель
Замена
А. Рылач
️️️️
Р. Бегунов
90'
+2
88'
Замена
И. Кузьменок
️️️️
С. Матвейчик
Замена
В. Хващинский
️️️️
В. Морозов
85'
Желтая карточка
Р. Бегунов
79'
Желтая карточка
П. Седько
75'
Замена
М. Швецов
️️️️
Г. Жердев
73'
69'
ГОЛ! 2:1!
Д. Силинский
ГОЛ! 2:0!
С. Политевич
Пас отдал
Ориньо
35'
34'
Желтая карточка
И. Ращеня
Желтая карточка
А. Гаврилович
30'
ГОЛ! 1:0!
В. Морозов
Пас отдал
Д. Бакич
21'
4'
Желтая карточка
Р. Адеола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
9
Владислав Морозов
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Гомель
23
Владислав Игнатьев
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
15
Денис Козловский
ПВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
26
Павел Седько
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
14
Антон Путило
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
7
Артем Кийко
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
4-1-1-2-2
21
Лапоухов
99
Ориньо
67
Бегунов
66
Политевич
5
Гаврилович
8
Селява
17
Бахар
10
Жердев
28
Зорин
7
Бакич
9
Морозов
3-3-1-2-1
23
Игнатьев
42
Джон
4
Ращеня
3
Матвейчик
19
Кучинский
19
Силинский
30
Трояков
13
Алексиевич
15
Козловский
17
Потапенко
7
Адеола
10
Жердев
3
Швецов
3
Швецов
10
Жердев
67
Бегунов
2
Рылач
2
Рылач
67
Бегунов
9
Морозов
10
Хващинский
10
Хващинский
9
Морозов
3
Матвейчик
25
Кузьменок
25
Кузьменок
3
Матвейчик
Остались в запасе
Динамо Мн
Гомель
26
Денис Шпаковский
ВР
7
Александр Свирепа
ОП
14
Антон Путило
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЛВ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Максим Будько
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
7
Артем Кийко
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
7
Александр Свирепа
ОП
14
Антон Путило
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЛВ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Максим Будько
ЦФ
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
7
Артем Кийко
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Динамо Мн - Гомель
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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