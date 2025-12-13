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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Арсенал
Илья Жигулев
Новости
€ 500 тыс
Илья Жигулев - новости
Арсенал
1 февраля 1996 (30)
#10 | Полузащитник
175 см | 71 кг
Россия
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Публикации
Символическая сборная сезона Первой лиги
2025.12.13 11:28
1
Воспитанник «Краснодара», пропустивший 2024 год из-за травмы, перешел в клуб Первой лиги
2025.02.11 10:22
Фото
«Пари НН» избавился от воспитанника «Краснодара», пропустившего весь 2024 год
2025.01.23 19:27
1
Хавбек «Пари НН» рассказал о работе с Романцевым
2025.01.13 09:49
«Пари НН» зимой может расстаться с рядом ведущих игроков
2024.10.16 08:14
5
Жигулев вспомнил, у кого в «Краснодаре» была самая крутая машина: «Он открещивался: «Это не моя»
2024.04.08 23:37
Экс-игрок «Тосно» Жигулев раскрыл сумму, которую ему должен клуб
2023.10.11 22:12
«Баловал нас – икру красную на завтрак давал». Воспитанник «Краснодара» – о Галицком
2023.01.16 11:58
1
«Пари НН» подписал контракт с Жигулевым. Он был на просмотре в «Спартаке»
2022.09.01 17:31
Жигулев заявил, что нашел новый клуб: «Это команда из РПЛ»
2022.08.28 23:59
«Пари НН» подпишет Жигулева. Он провалил просмотр в «Спартаке»
2022.08.27 22:43
Жигулев прокомментировал информацию об интересе со стороны «Пари НН»
2022.08.19 12:51
В «Пари НН» отреагировали на новость о приглашении Жигулева на просмотр
2022.08.18 11:21
Жигулев после «Спартака» отправится на просмотр в другой клуб РПЛ
2022.08.17 23:15
1
Жигулев прокомментировал свое будущее после срыва перехода в «Спартак»
2022.07.29 13:38
Жигулев: «Крыховяк не агитировал легионеров покидать «Краснодар». Он думал вернуться»
2022.07.28 14:51
3
Жигулев рассказал о состоянии здоровья Галицкого, который борется с онкологией
2022.07.28 14:16
3
Агент Жигулева объяснил, почему «Спартак» отказался от игрока
2022.07.22 12:38
4
Жигулев рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»
2022.07.22 11:51
«Спартак» отказался от подписания Жигулева. Игрок был на просмотре
2022.07.21 14:49
4
«Спартак» просматривает воспитанника «Краснодара» Жигулева
2022.06.22 13:26
4
Жигулев ведет переговоры с четырьмя клубами РПЛ: «С «Краснодаром» не контактирую»
2022.06.08 19:35
1
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
2022.04.26 15:58
1
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
2022.04.26 13:59
Жигулев вслед за Башкировым покинул польский «Заглембе»
2022.04.21 00:12
1
Жигулев: «Не хочу сказать, что у меня была мизерная зарплата в России, но в Польше я прибавил в деньгах»
2021.10.04 13:17
7
«Краснодар» объявил о переходе Жигулева в польский «Заглембе»
2021.08.20 12:57
3
Sport24: Жигулев подписал контракт с польским «Заглембе»
2021.08.20 10:47
Мусаев выпустил на матч с «Ротором» Чернова, Ари, Маркова; Кверквелия, Жигулев, Понсе сыграют у гостей
2020.12.05 18:06
1
Заболевший игрок «Ротора»: «Перед «Краснодаром» все ребята из основы были с отрицательными тестами»
2020.09.22 13:55
2
1
2
Главные новости
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
3
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
10
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
14
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
2
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
6
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