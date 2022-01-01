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«Спартак» просматривает воспитанника «Краснодара» Жигулева

Полузащитник Илья Жигулев может оказаться в «Спартаке». Москвичи просматривают 26-летнего игрока.

Последним клубом Жигулева был польский «Заглембе».

  • 26-летний футболист провел 15 матчей за «Заглембе» в минувшем сезоне, сделал 2 ассиста.
  • Польский клуб расторг контракт с Жигулевым 20 апреля.
  • Жигулев – воспитанник «Краснодара».

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +10

    vyacheslavzhr 55 минут назад

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    Рейтинг: +32019

    VVM1964 1 час назад

    Достойная замена Бакаеву (((

    1
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    Рейтинг: +23426

    JTherry 2 часа назад

    пасынки Галицкого разбегаются по клубам РПЛ, аж из 13-го клуба Польши привезли на просмотр...(

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    Рейтинг: +979

    fakeid 2 часа назад

    этож как надо себя не любить, чтобы пойти на такое понижение, практически в дворовый клуп из тарасофки?

    1
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    Рейтинг: +8242

    R_a_i_n > fakeid 2 часа назад

    дезеув, брысь под лавку, тебе здесь не рады.

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    Рейтинг: +3491

    Klaido > fakeid 56 секунд назад

    жертва аборта... брысь в свою гомосятню ))) иди поцелуй портрет шлюбы, да чмокни в шишку своего нового носатого кумира -иуду

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    Рейтинг: +8242

    R_a_i_n 3 часа назад

    Пилять, хде вы таких находите-то???

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