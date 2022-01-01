«Спартак» просматривает воспитанника «Краснодара» Жигулева

Охлаждает, увлажняет и очищает воздух, очень компактный, работает от USB и сети, можно поставить в машину или взять с собой на работу. Вы сможете наслаждаться прохладой где угодно всего за 1990 руб., вот сайт ------ https://share.kz/geK
Полузащитник Илья Жигулев может оказаться в «Спартаке». Москвичи просматривают 26-летнего игрока.
Последним клубом Жигулева был польский «Заглембе».
- 26-летний футболист провел 15 матчей за «Заглембе» в минувшем сезоне, сделал 2 ассиста.
- Польский клуб расторг контракт с Жигулевым 20 апреля.
- Жигулев – воспитанник «Краснодара».
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное