«Пари НН» подписал контракт с Жигулевым. Он был на просмотре в «Спартаке»

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов сообщил о подписании контракта с полузащитником Ильей Жигулевым.

– Подписали двухлетний контракт с Ильей.

– Когда он сможет дебютировать за команду?

– Будет готовиться к матчу с Воронежем. Он уже две недели с нами тренируется. Так что готов играть, но не на все 100 процентов.

– Ждать ли до конца трансферного окна еще новичков?

– Работаем. Надеюсь, что новички будут. Но не больше двух, потому что у нас осталось два места в заявке.