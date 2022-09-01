«Пари НН» подписал контракт с Жигулевым. Он был на просмотре в «Спартаке»

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов сообщил о подписании контракта с полузащитником Ильей Жигулевым.
– Подписали двухлетний контракт с Ильей.
– Когда он сможет дебютировать за команду?
– Будет готовиться к матчу с Воронежем. Он уже две недели с нами тренируется. Так что готов играть, но не на все 100 процентов.
– Ждать ли до конца трансферного окна еще новичков?
– Работаем. Надеюсь, что новички будут. Но не больше двух, потому что у нас осталось два места в заявке.
- Жигулев ранее провалил просмотр в «Спартаке».
- Игрок – воспитанник «Краснодара».
- В прошлом сезоне Жигулев играл за польский «Заглембе».
Источник: «РБ Спорт»