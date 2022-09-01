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    «Пари НН» подписал контракт с Жигулевым. Он был на просмотре в «Спартаке»

    Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов сообщил о подписании контракта с полузащитником Ильей Жигулевым.

    – Подписали двухлетний контракт с Ильей.

    – Когда он сможет дебютировать за команду?

    – Будет готовиться к матчу с Воронежем. Он уже две недели с нами тренируется. Так что готов играть, но не на все 100 процентов.

    – Ждать ли до конца трансферного окна еще новичков?

    – Работаем. Надеюсь, что новички будут. Но не больше двух, потому что у нас осталось два места в заявке.

    • Жигулев ранее провалил просмотр в «Спартаке».
    • Игрок – воспитанник «Краснодара».
    • В прошлом сезоне Жигулев играл за польский «Заглембе».

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    Источник: «РБ Спорт»

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