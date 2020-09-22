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  • Заболевший игрок «Ротора»: «Перед «Краснодаром» все ребята из основы были с отрицательными тестами»

Заболевший игрок «Ротора»: «Перед «Краснодаром» все ребята из основы были с отрицательными тестами»

22 сентября 2020, 13:55
2

Полузащитник «Ротора» Илья Жигулев, заразившийся коронавирусом, рассказал, что перед матчем с «Краснодаром» в основном составе волгоградцев не было инфицированных игроков.

— Как узнали об отмене матча с «Краснодаром»?

— Я сидел дома на карантине. Слухи, что матч могут отменить, уже ходили. Хотя команды — и «Краснодар», и «Ротор» — готовились к игре. Я переписывался с ребятами и с «Краснодара», и со своими. Все зашли в раздевалки, растерлись, заклеились, разогрелись. Ждали выхода на поле, и тут…

С одной стороны, все понимали риски — у нас в команде много заболевших, у «Краснодара» впереди матч в Лиге чемпионов. С другой — к тому времени уже пришли болельщики. Кто-то приехал из другого города. Думаю, решение нужно было принять раньше. Просто не стали рисковать, хотя все ребята из основы были с отрицательными тестами. Если бы матч состоялся — все было бы нормально, но решили перестраховаться.

— С «Ростовом» уже не надеялись сыграть?

— Об отмене этого матча я вообще узнал из новостей. Даже не успел спросить, какая ситуация — зашел в интернет, там уже обо всем написали, – сказал Жигулев.

  • КДК РФС присудил «Ротору» техническое поражение в матче 7-го тура с «Краснодаром» – 0:3.
  • Игра с «Краснодаром» не состоялась из-за вспышки коронавируса в «Роторе» – COVID-19 был выявлен у семи представителей волгоградского клуба.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ротор Краснодар Жигулев Илья
Комментарии (2)
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Жорик кекс обжорик
1600774382
Жигулев как бы из основы команды, о чем он говорит что все игроки из основы были здоворы?
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