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    Заболевший игрок «Ротора»: «Перед «Краснодаром» все ребята из основы были с отрицательными тестами»

    Полузащитник «Ротора» Илья Жигулев, заразившийся коронавирусом, рассказал, что перед матчем с «Краснодаром» в основном составе волгоградцев не было инфицированных игроков.

    — Как узнали об отмене матча с «Краснодаром»?

    — Я сидел дома на карантине. Слухи, что матч могут отменить, уже ходили. Хотя команды — и «Краснодар», и «Ротор» — готовились к игре. Я переписывался с ребятами и с «Краснодара», и со своими. Все зашли в раздевалки, растерлись, заклеились, разогрелись. Ждали выхода на поле, и тут…

    С одной стороны, все понимали риски — у нас в команде много заболевших, у «Краснодара» впереди матч в Лиге чемпионов. С другой — к тому времени уже пришли болельщики. Кто-то приехал из другого города. Думаю, решение нужно было принять раньше. Просто не стали рисковать, хотя все ребята из основы были с отрицательными тестами. Если бы матч состоялся — все было бы нормально, но решили перестраховаться.

    — С «Ростовом» уже не надеялись сыграть?

    — Об отмене этого матча я вообще узнал из новостей. Даже не успел спросить, какая ситуация — зашел в интернет, там уже обо всем написали, – сказал Жигулев.

    • КДК РФС присудил «Ротору» техническое поражение в матче 7-го тура с «Краснодаром» – 0:3.
    • Игра с «Краснодаром» не состоялась из-за вспышки коронавируса в «Роторе» – COVID-19 был выявлен у семи представителей волгоградского клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      Жигулев как бы из основы команды, о чем он говорит что все игроки из основы были здоворы?

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