Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Жигулев вспомнил, у кого в «Краснодаре» была самая крутая машина: «Он открещивался: «Это не моя»

    Жигулев вспомнил, у кого в «Краснодаре» была самая крутая машина: «Он открещивался: «Это не моя»

    Бывший футболист «Краснодара» Илья Жигулев рассказал, на каком автомобиле ездил Федор Смолов в период выступлений за клуб.

    – Шапи и Игнатьев после подписания жирных контрактов сразу взяли себе крутые тачки. Какие были у тебя проявления звездности?

    – Ну, если покупку квартиры в ипотеку можно считать проявлением звездности, то, наверное, это. Машину себе взял только после того, как закрыл ипотеку.

    – У кого в «Краснодаре» была самая крутая тачка? Не считая Галицкого, конечно.

    – А сам как думаешь?

    – У Смолова?

    – Конечно. У него было несколько машин, но самая классная – Lamborghini Aventador.

    Узнал, что она у него есть, чисто случайно. Смотрел интервью Феди, там у него спросили насчет этой машины. Он открестился: «Это вообще не моя, неправду пишут».

    Через несколько дней приезжаю на базу, стоит эта Ламба – номера 10 Понятно, чья (смеется).

    Новости по теме
    Канчельскис прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ
    Легионер «Краснодара» попросил отпустить его в бывший клуб
    Петржела сказал, когда «Зенит» убьет интригу в РПЛ 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2024 23:37
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VPERDIV SPARTAK
    1712633993
    И чё? Платят деньги и купил!) Не украл ведь
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+