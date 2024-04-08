Жигулев вспомнил, у кого в «Краснодаре» была самая крутая машина: «Он открещивался: «Это не моя»

Бывший футболист «Краснодара» Илья Жигулев рассказал, на каком автомобиле ездил Федор Смолов в период выступлений за клуб.

– Шапи и Игнатьев после подписания жирных контрактов сразу взяли себе крутые тачки. Какие были у тебя проявления звездности?

– Ну, если покупку квартиры в ипотеку можно считать проявлением звездности, то, наверное, это. Машину себе взял только после того, как закрыл ипотеку.

– У кого в «Краснодаре» была самая крутая тачка? Не считая Галицкого, конечно.

– А сам как думаешь?

– У Смолова?

– Конечно. У него было несколько машин, но самая классная – Lamborghini Aventador.

Узнал, что она у него есть, чисто случайно. Смотрел интервью Феди, там у него спросили насчет этой машины. Он открестился: «Это вообще не моя, неправду пишут».

Через несколько дней приезжаю на базу, стоит эта Ламба – номера 10 Понятно, чья (смеется).