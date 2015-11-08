Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максим Старков - статистика

Завершил карьеру
25 апреля 1996 (30)
#77 | Защитник
185 см | 76 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар-2
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
Алания
0 : 1
08.11.2015
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
Краснодар-2
3 : 1
01.11.2015
Астрахань
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
Краснодар-2
1 : 0
19.10.2015
СКА-Ростов
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 13 тур
Динамо Ставрополь
3 : 2
11.10.2015
Краснодар-2
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
Краснодар-2
5 : 0
21.09.2015
Черноморец
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
Дружба
1 : 2
14.09.2015
Краснодар-2
1' - 67'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
Краснодар-2
2 : 1
07.09.2015
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур
Терек-2
1 : 0
01.09.2015
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
Краснодар-2
1 : 0
25.08.2015
Афипс
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
Краснодар-2
1 : 1
18.08.2015
Алания
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
Астрахань
1 : 1
12.08.2015
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 3 тур
Краснодар-2
5 : 1
04.08.2015
Биолог-Новокубанск
69' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур
СКА-Ростов
0 : 3
28.07.2015
Краснодар-2
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
Краснодар-2
0 : 2
21.07.2015
Ангушт
1' - 90'
Главные новости
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
3
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
10
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
14
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
2
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+