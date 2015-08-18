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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Краснодар-2 - Алания
Краснодар-2 - Алания: обзор матча 18 августа 2015
Краснодар-2
18.08.2015, вторник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
1 : 1
Завершен
Алания
90'
И. Белоус
76'
С. Джиоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Алания
ГОЛ! 1:1!
И. Белоус
90'
Замена
И. Белоус
️️️️
И. Борисов
83'
77'
Замена
Э. Плиев
️️️️
С. Качмазов
Замена
В. Черов
️️️️
Д. Воробьев
77'
76'
ГОЛ! 0:1!
С. Джиоев
72'
Замена
А. Дудаев
️️️️
Т. Базаев
Замена
Н. Гаджиев
️️️️
П. Марушко
70'
Желтая карточка
И. Жигулев
56'
38'
Желтая карточка
Г. Туаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
61
Дмитрий Горячкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
96
Илья Борисов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Алания
1
Алан Хайманов
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
3
Арсен Кайтов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
21
Герман Туаев
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
44
Марат Бутуев
ЦП
8
Руслан Маргиев
ЦП
27
Тамерлан Базаев
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Краснодар-2
1
Антон Федюшкин
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
90
Инал Черчесов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
29
Азамат Газзаев
ЦЗ
95
Эдик Плиев
ОП
88
Александр Дудаев
ЦП
31
Инал Засеев
ЦФ
4-2-1-3
61
Горячкин
3
Гогличидзе
5
Стежко
48
Марченко
13
Марков
96
Борисов
10
Жигулев
72
Батютин
10
Воробьев
27
Комличенко
53
Марушко
3-5-1-1
1
Хайманов
3
Кайтов
15
Плиев
4
Качмазов
18
Джиоев
8
Маргиев
27
Базаев
21
Макиев
44
Бутуев
21
Туаев
15
Гогичаев
10
Воробьев
2
Черов
2
Черов
10
Воробьев
53
Марушко
97
Гаджиев
97
Гаджиев
53
Марушко
96
Борисов
24
Белоус
24
Белоус
96
Борисов
27
Базаев
88
Дудаев
88
Дудаев
27
Базаев
4
Качмазов
95
Плиев
95
Плиев
4
Качмазов
Остались в запасе
Краснодар-2
Алания
77
Максим Старков
ЦЗ
90
Инал Черчесов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Игорь Шалимов
31
Инал Засеев
ЦФ
7
Марат Дойати
ЦЗ
29
Азамат Газзаев
ЦЗ
91
Азамат Томаев
ВР
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
77
Максим Старков
ЦЗ
90
Инал Черчесов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
1
Антон Федюшкин
ВР
Остались в запасе
31
Инал Засеев
ЦФ
7
Марат Дойати
ЦЗ
29
Азамат Газзаев
ЦЗ
91
Азамат Томаев
ВР
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Краснодар-2 - Алания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
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2 : 2
09.11.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
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Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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