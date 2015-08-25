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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Краснодар-2 - Афипс
Краснодар-2 - Афипс: обзор матча 25 августа 2015
Краснодар-2
25.08.2015, вторник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
1 : 0
Завершен
Афипс
86'
А. Батютин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Афипс
90'
Замена
С. Дрампов
️️️️
М. Мулляр
88'
Желтая карточка
М. Мулляр
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Батютин
86'
79'
Замена
Ю. Иванов
️️️️
О. Ещенко
Замена
Е. Нестеренко
️️️️
П. Марушко
73'
Замена
В. Черов
️️️️
И. Белоус
68'
Замена
Д. Фомин
️️️️
И. Борисов
65'
57'
Замена
И. Семенов
️️️️
К. Белов
50'
Замена
Ф. Черкасов
️️️️
А. Коденец
43'
Желтая карточка
С. Ваниев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
78
Денис Кавлинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
96
Илья Борисов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Афипс
1
Евгений Шамрин
ВР
37
Александр Коденец
ЦЗ
15
Роман Хибаба
ЦЗ
95
Артем Кирьян
ЦЗ
4
Михаил Мулляр
ЦЗ
3
Иван Юдин
ЦЗ
6
Константин Белов
ЦП
9
Станислав Ваниев
ЦП
18
Максим Петрук
ЦП
10
Олег Ещенко
ЦП
23
Артем Маслевский
ЦФ
Краснодар-2
61
Дмитрий Горячкин
ВР
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
90
Инал Черчесов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
Афипс
16
Владимир Чуев
ВР
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
44
Андрей Золотов
ЦЗ
25
Юрий Иванов
ЦП
22
Филипп Черкасов
ЦП
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
4-2-1-3
78
Кавлинов
3
Гогличидзе
5
Стежко
48
Марченко
13
Марков
96
Борисов
10
Жигулев
72
Батютин
24
Белоус
27
Комличенко
53
Марушко
3-2-4-1
1
Шамрин
95
Кирьян
4
Мулляр
3
Юдин
37
Коденец
15
Хибаба
9
Ваниев
18
Петрук
10
Ещенко
6
Белов
23
Маслевский
53
Марушко
81
Нестеренко
81
Нестеренко
53
Марушко
24
Белоус
2
Черов
2
Черов
24
Белоус
96
Борисов
74
Фомин
74
Фомин
96
Борисов
10
Ещенко
25
Иванов
25
Иванов
10
Ещенко
4
Мулляр
75
Дрампов
75
Дрампов
4
Мулляр
37
Коденец
22
Черкасов
22
Черкасов
37
Коденец
6
Белов
8
Семенов
8
Семенов
6
Белов
Остались в запасе
Краснодар-2
Афипс
77
Максим Старков
ЦЗ
90
Инал Черчесов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Игорь Шалимов
16
Владимир Чуев
ВР
44
Андрей Золотов
ЦЗ
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
Остались в запасе
77
Максим Старков
ЦЗ
90
Инал Черчесов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Остались в запасе
16
Владимир Чуев
ВР
44
Андрей Золотов
ЦЗ
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Краснодар-2 - Афипс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Машук-КМВ
0 : 0
27.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Афипс
2 : 0
20.05.2018
Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Краснодар-2
1 : 0
16.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Афипс
4 : 0
11.05.2018
СКА-Ростов
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
04.05.2018
Афипс
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Сотников
(Новороссийск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
Все
Краснодар-2
Афипс
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
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13 февраля
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