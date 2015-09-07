Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Краснодар-2 - Машук-КМВ
Краснодар-2 - Машук-КМВ: обзор матча 07 сентября 2015
Краснодар-2
07.09.2015, понедельник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
2 : 1
Завершен
Машук-КМВ
22'
Д. Фомин
31'
В. Стежко
36'
Р. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Машук-КМВ
Желтая карточка
Д. Фомин
90'
+1
Замена
И. Черчесов
️️️️
А. Батютин
90'
84'
Замена
А. Джанкезов
️️️️
А. Нестеренко
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Н. Комличенко
83'
Замена
И. Борисов
️️️️
И. Жигулев
75'
Замена
В. Черов
️️️️
И. Белоус
68'
Желтая карточка
И. Белоус
67'
Желтая карточка
А. Батютин
65'
63'
Замена
А. Алборов
️️️️
Д. Расулов
53'
Замена
Д. Джатиев
️️️️
А. Трубицин
44'
Желтая карточка
Е. Наталич
36'
ГОЛ! 2:1!
Р. Алиев
ГОЛ! 2:0!
В. Стежко
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фомин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
78
Денис Кавлинов
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Машук-КМВ
88
Юрий Шлеев
ВР
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
6
Роман Демидов
ЦЗ
3
Денис Родионов
ЦЗ
12
Андрей Трубицин
ЦЗ
3
Евгений Наталич
ЦЗ
22
Александр Карибов
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
9
Артур Садиров
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
20
Руслан Алиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Трубицин
Краснодар-2
61
Дмитрий Горячкин
ВР
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
90
Инал Черчесов
ЦП
96
Илья Борисов
ЦП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Машук-КМВ
22
Вячеслав Марикода
ВР
88
Алан Алборов
ЦЗ
17
Артем Григорян
ЦП
29
Абдель Джанкезов
ЦФ
12
Донат Джатиев
ЦФ
2
Александр Нартиков
ЦФ
14
Радик Сабанов
ЦФ
4-1-1-1-3
78
Кавлинов
5
Стежко
77
Старков
48
Марченко
13
Марков
74
Фомин
10
Жигулев
72
Батютин
27
Комличенко
24
Белоус
53
Марушко
3-2-4-1
88
Шлеев
3
Родионов
12
Трубицин
3
Наталич
3
Абидинов
6
Демидов
27
Нестеренко
9
Садиров
24
Расулов
22
Карибов
20
Алиев
72
Батютин
90
Черчесов
90
Черчесов
72
Батютин
10
Жигулев
96
Борисов
96
Борисов
10
Жигулев
24
Белоус
2
Черов
2
Черов
24
Белоус
27
Комличенко
10
Воробьев
10
Воробьев
27
Комличенко
27
Нестеренко
29
Джанкезов
29
Джанкезов
27
Нестеренко
12
Трубицин
12
Джатиев
12
Джатиев
12
Трубицин
24
Расулов
88
Алборов
88
Алборов
24
Расулов
Остались в запасе
Краснодар-2
Машук-КМВ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Игорь Шалимов
17
Артем Григорян
ЦП
2
Александр Нартиков
ЦФ
14
Радик Сабанов
ЦФ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Главный тренер
Сергей Трубицин
Остались в запасе
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Остались в запасе
17
Артем Григорян
ЦП
2
Александр Нартиков
ЦФ
14
Радик Сабанов
ЦФ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Сергей Трубицин
Статистика матча Краснодар-2 - Машук-КМВ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Холин
(Майкоп)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
Все
Краснодар-2
Машук-КМВ
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Вторая лига А: шансы «Машука-КМВ» и «Родины-2» на победу в матче 17 тура
8 ноября
«Машук-КМВ» – «Динамо Киров»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Машук-КМВ» – «Волгарь»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Вторая лига А: шансы «Машука-КМВ» и «Родины-2» на победу в матче 17 тура
8 ноября
«Машук-КМВ» – «Динамо Киров»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Машук-КМВ» – «Волгарь»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+