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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Краснодар-2 - Ангушт
Краснодар-2 - Ангушт: обзор матча 21 июля 2015
Краснодар-2
21.07.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
0 : 2
Завершен
Ангушт
58'
А. Прус
88'
А. Прус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Ангушт
90'
Замена
А. Коттоев
️️️️
А. Прус
90'
Замена
М. Балаев
️️️️
З. Ахкильгов
88'
ГОЛ! 0:2!
А. Прус
87'
Желтая карточка
З. Конов
Замена
Д. Бакай
️️️️
И. Жигулев
73'
68'
Желтая карточка
И. Цуроев
68'
Замена
И. Албогочиев
️️️️
И. Цуроев
Замена
Н. Гаджиев
️️️️
П. Марушко
68'
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Прус
45'
Желтая карточка
З. Ахкильгов
43'
Желтая карточка
А. Аушев
39'
Желтая карточка
А. Прус
Желтая карточка
В. Стежко
21'
Желтая карточка
П. Марушко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
78
Денис Кавлинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
96
Илья Борисов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кудинов
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
22
Сергей Шаров
ОП
17
Альберт Прус
ЦП
19
Константин Михайлов
ЦП
10
Асланбек Конов
ЦП
15
Зелимхан Ахкильгов
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
11
Заурбек Конов
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Краснодар-2
61
Дмитрий Горячкин
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
80
Владислав Скляр
ЦЗ
49
Дмитрий Бакай
АП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
14
Денис Васенин
ЦФ
Ангушт
28
Ибрагим Шибилов
ВР
30
Александр Волков
ЦЗ
61
Магомед Евлоев
ЦЗ
4
Магомед Балаев
ЦЗ
20
Адам Коттоев
ЦП
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
4-1-2-1-2
78
Кавлинов
3
Гогличидзе
5
Стежко
81
Нестеренко
77
Старков
74
Фомин
96
Борисов
10
Жигулев
72
Батютин
24
Белоус
53
Марушко
3-1-4-2
1
Хамхоев
5
Аушев
14
Кишев
97
Аушев
22
Шаров
19
Михайлов
10
Конов
15
Ахкильгов
17
Прус
11
Конов
9
Цуроев
10
Жигулев
49
Бакай
49
Бакай
10
Жигулев
53
Марушко
97
Гаджиев
97
Гаджиев
53
Марушко
17
Прус
20
Коттоев
20
Коттоев
17
Прус
9
Цуроев
55
Албогочиев
55
Албогочиев
9
Цуроев
15
Ахкильгов
4
Балаев
4
Балаев
15
Ахкильгов
Остались в запасе
Краснодар-2
Ангушт
48
Александр Марченко
ЦЗ
80
Владислав Скляр
ЦЗ
14
Денис Васенин
ЦФ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Кудинов
30
Александр Волков
ЦЗ
61
Магомед Евлоев
ЦЗ
28
Ибрагим Шибилов
ВР
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
80
Владислав Скляр
ЦЗ
14
Денис Васенин
ЦФ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Остались в запасе
30
Александр Волков
ЦЗ
61
Магомед Евлоев
ЦЗ
28
Ибрагим Шибилов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Кудинов
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Статистика матча Краснодар-2 - Ангушт
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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